الهيدروجين النظيف والتمويل المستدام وتخزين الكهرباء تتصدر أجندة «قمة طاقة المستقبل»

تنطلق في أبوظبي، اليوم، أعمال الدورة الـ18 من «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة قضايا الطاقة المتجددة والاستدامة والعمل المناخي، بمشاركة واسعة من قادة حكومات، وصُنّاع سياسات، وخبراء دوليين، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، وروّاد التكنولوجيا النظيفة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي القمة ضمن أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، الذي رسّخ مكانته على مدار السنوات الماضية، بوصفه ملتقى عالمياً للحوار وتبادل الخبرات، ومنصةً لإطلاق المبادرات والشراكات الهادفة إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتركّز القمة هذا العام على تسريع التحول في قطاع الطاقة، واستعراض أحدث الحلول والابتكارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، وتخزين الكهرباء، إضافة إلى مناقشة دور التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة أنظمة الطاقة، ودعم أمن الإمدادات.

كما تتناول جلسات القمة قضايا محورية، تشمل التمويل المستدام، والاقتصاد الدائري، وإدارة المياه، والمدن الذكية، والتنقل المستدام، إلى جانب بحث سبل مواءمة السياسات الحكومية مع أهداف العمل المناخي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات القمة في تحفيز الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إضافة إلى إطلاق مبادرات عملية، تسهم في تسريع تبني حلول الطاقة النظيفة، وتحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وتُعدّ القمة محطة رئيسة على أجندة الفعاليات الدولية المعنية بالطاقة والاستدامة، لما توفره من فرص لمناقشة التحديات الراهنة واستشراف الحلول المستقبلية، وترسيخ الشراكات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وبلغ عدد الحضور في دورة العام الماضي 2025، أكثر من 41.8 ألف مشارك من 114 دولة، وشارك فيها أكثر من 450 شركة عارضة من أنحاء العالم.