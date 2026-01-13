غرف دبي توعّي مجتمع الأعمال بتصاريح وعقود العمل

نظّمت غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ندوة تهدف إلى توعية مجتمع الأعمال بأنماط تصاريح وعقود العمل، إضافة إلى نظام حماية الأجور، بحضور 40 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «نحرص على التعاون مع كل الجهات والشركاء، لدعم قدرة مجتمع الأعمال على الامتثال للوائح والأنظمة في المجالات كافة، بما يشمل تلك الناظمة لسوق العمل»، مشيرة إلى أن «الندوة تأتي في إطار جهود رفع مستوى وعي الشركات بالتشريعات والقوانين ذات الصلة، وتزويدها بالمعلومات الضرورية لفهم التزاماتها القانونية والتنظيمية».