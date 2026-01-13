أتمتة معاملات المصروفات في غرفة عجمان

حققت غرفة عجمان تحولاً رقمياً شاملاً في إدارة المعاملات المالية، عبر أتمتة جميع معاملات المصروفات إلكترونياً بنسبة 100%، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وقالت مدير إدارة الموارد المالية في الغرفة، مريم الشحي، إن هذا التحول الرقمي قلص الإجراءات من ستة إجراءات إلى ثلاثة فقط، إضافة إلى تحقيق تقليل مدة إنجاز المعاملة بنسبة وصلت إلى 50%، ما أسهم في رفع سرعة الإنجاز وتحسين جودة الأداء المالي.