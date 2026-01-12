شراكة استراتيجية لإطلاق شبكة الشاشات الذكية في وجهات الشارقة

أبرمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" شراكة استراتيجية مع شركة سيتكس مينا لإطلاق شبكة جديدة من الشاشات الذكية في عدد من أبرز وجهات الإمارة، في خطوة تُعد من أهم مشاريع تحديث البنية الرقمية لوجهات "شروق"، ودعم توجه الشارقة نحو تبنّي تقنيات المدن الذكية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "يتكس مينا" نشر وتشغيل جيل جديد من الشاشات التفاعلية الرقمية المخصصة للمساحات الخارجية، والتي توفر معلومات فورية، وإرشاداً محسّناً، وتحديثات مباشرة، إلى جانب عرض مستمر للفعاليات والأنشطة والمعالم السياحية، بما يسهم في تطوير أسلوب حصول الزوار والمقيمين على المعلومات ضمن الوجهات التابعة لـ"شروق".

ويمثّل المشروع أحد أكبر التحولات في البنية الإعلامية الذكية ضمن وجهات الهيئة، إذ يعتمد على دمج حلول تواصل حديثة مدعومة ببيانات دقيقة وتحليلات شفافة، ما يتيح للجهات الحكومية والشركاء التجاريين والجمهور منظومة اتصال حضرية أكثر تطوراً وكفاءة.

وستتولى الإشراف على تنفيذ المشروع من بدايته إلى نهايته، بما يشمل التركيب، والتشغيل التقني، والمراقبة على مدار الساعة، إضافة إلى دمج مجموعة من الوحدات الذكية مثل تحديثات حركة المرور، وحالة الطقس، والتنبيهات الفورية، وغيرها من المكوّنات التفاعلية الداعمة للأمن وجودة الحياة في الفضاءات العامة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع عدداً من المواقع الحيوية، أبرزها: القصباء، شاطئ الحيرة، جزيرة العلم، خورفكان، إلى جانب مواقع أخرى ذات كثافة زوار عالية. كما تتضمن الخطة التوسّعية على المدى الطويل نشر المزيد من الشاشات في وجهات إضافية بهدف تعزيز مسار التحول الرقمي في الإمارة، ورفع جودة البنية التحتية الحضرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "سيتكس مينا" ستيبان كاساتكن، أن المشروع ينسجم مع رؤية الشركة في بناء بيئات حضرية أكثر ذكاءً وتفاعلاً، مشيراً إلى أن التعاون مع «شروق» يمثّل خطوة مهمة نحو توفير بنية تقنية تدعم السكان والزوار والقطاع التجاري، وتعزز مكانة الشارقة في مشهد المدن الذكية على مستوى المنطقة.

وتجسد هذه الشراكة التزام الجانبين بتطوير منظومة الاتصال الحضري في الشارقة، والارتقاء بجودة المرافق العامة، واعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز موقع الإمارة كوجهة رائدة في تبنّي تقنيات المدن الذكية.