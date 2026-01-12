موانئ دبي العالمية تبدأ أعمال إنشاء ممر"بيبيري" للشحن اللوجستي في باكستان

بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وسكك حديد باكستان، والمؤسسة الوطنية للخدمات اللوجستية "NLC" أعمال إنشاء ممر الشحن والمركز اللوجستي متعدد الأنماط في منطقة بيبيري، بعد حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي أقيم في الموقع.

يهدف المشروع إلى تعزيز ربط حركة الشحن بين موانئ كراتشي والأسواق الداخلية في باكستان من خلال تحويل حركة الحاويات من النقل البري إلى النقل بالسكك الحديدية.

حضر الحفل وزير السكك الحديدية الفيدرالي الباكستاني، حنيف عباسي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليّم، وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسة الوطنية للخدمات اللوجستية، وسكك حديد باكستان، والموانئ والمحطات.

ويعمل هذا المشروع المشترك على تطوير مركز متكامل للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية لتحسين سرعة الشحن وموثوقيته وكفاءته في عمليات الاستيراد والتصدير.

تشمل المرحلة الأولى من المشروع إعادة تأهيل ممر سكك حديدية بطول 52 كيلومتراً يربط ميناء كراتشي بساحة التجميع في مدينة بيبيري، إلى جانب إنشاء مجمع لوجستي متعدد الأنماط على أحدث طراز.

وسيدمج مرفق بيبيري عمليات السكك الحديدية والطرق والموانئ في مركز لوجستي واحد وسيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات بما في ذلك التخزين، والتعبئة والتفريغ، وتجميع الشحنات، وحلول لوجستية ذات قيمة مضافة ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى في غضون أربعة أشهر.

وعند تشغيله، من المتوقع أن يُخفف المرفق الجديد بشكل كبير من الازدحام في موانئ كراتشي، ويُحوّل حركة الحاويات الكثيفة بعيداً عن طرق المدينة، ويُقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية وأوقات النقل، ويُخفض انبعاثات الكربون، ويُطيل عمر البنية التحتية الحيوية للطرق.

وسيتم نقل الحاويات الواصلة إلى كراتشي مباشرةً بالسكك الحديدية إلى مدينة بيبيري، ومن هناك سيتم شحن البضائع عبر السكك الحديدية والطرق إلى وجهات أخرى في باكستان، بالإضافة إلى الصين وآسيا الوسطى وأسواق إقليمية أخرى أما شحنات التصدير الباكستانية فستسلك المسار المعاكس إلى موانئ كراتشي.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع، من خلال توحيد عمليات مناولة البضائع في بيبيري، في تقليل ازدحام الشاحنات في كراتشي، وهي أكبر مدينة في باكستان، وتحسين أوقات الاستجابة في جميع مراحل سلسلة التوريد.

وقال سلطان أحمد بن سليّم إن هذا المشروع يعكس التزام مجموعة موانئ دبي العالمية طويل الأمد بتطوير بنية تحتية تجارية عالمية المستوى وسلاسل مرنة للتوريد تربط الأسواق بكفاءة أكبر، ومن خلال دمج البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والموانئ، سيعزز ممر الشحن ومنطقة الخدمات اللوجستية متعددة الأنماط في بيبيري كفاءة حركة التدفق التجاري، ويدعم الخدمات اللوجستية المستدامة، ويعزز دور باكستان كبوابة تجارية إقليمية رئيسة.

كانت مجموعة موانئ دبي العالمية والمؤسسة الوطنية للخدمات اللوجستية "NLC" وسكك حديد باكستان قد وقعت مذكرة تفاهم في شهر يناير 2025، تلتها اتفاقية تجارية في الربع الأخير من العام نفسه.