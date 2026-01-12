الإمارات تُدشّن أحد أضخم مجمّعات الشحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية عالميا

أطلقت شركة "أدنوك للتوزيع" اليوم سادس أكبر مجمع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في العالم.

وكشفت الشركة في الوقت نفسه عن خطتها المستقبلية لإنشاء شبكة للشحن الكهربائي السريع بنهاية عام 2027 بدولة الإمارات.

يأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع انطلاق فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" 2026 " حيث يجتمع قادة العالم لمناقشة مستقبل الطاقة المستدامة والبنية التحتية.

يعكس هذا الإنجاز التزام مجموعة أدنوك بتشكيل حلول طاقة مستدامة، من خلال توظيف الذكاء والابتكار لتعظيم الأثر الإيجابي لليوم والمستقبل.

يقع "مجمع شحن المركبات الكهربائية " الضخم في منطقة سيح شعيب على طريق الإمارات (E11) بين إمارتي أبوظبي ودبي، ويضم 60 نقطة شحن فائقة السرعة قادرة على شحن معظم المركبات الكهربائية من الصفر إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.

يُعد هذا المجمع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وسادس أكبر مجمع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في العالم، ليصبح الخطوة الاستراتيجية الأبرز في دعم خطة "أدنوك للتوزيع" الطموحة لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لشحن المركبات الكهربائية على شبكة الطرق السريعة في دولة الإمارات.

وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة، تُخطط "أدنوك للتوزيع" لافتتاح 20 مجمعاً للشحن الكهربائي السريع للمركبات بنهاية عام 2027، منها 15 مجمعاً من المتوقع أن يتم افتتاحها بنهاية عام 2026، على الطرق الوطنية الرئيسية، بما يتيح تنقّل المركبات الكهربائية بسهولة ولمسافات طويلة، ويدعم أهداف الدولة في التحوّل نحو التنقّل الذكي والمستدام.

وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول المهندس شريف العلماء: "يُعدّ تدشين مجمّع الشحن الفائق السرعة للمركبات الكهربائية التابع لشركة "أدنوك للتوزيع" خطوةً بارزةً في تنفيذ السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتعزيز رؤيتنا للتنقّل المستدام على مستوى الدولة، ويتميّز هذا المجمّع بموقعه الاستراتيجي على شارع الإمارات (E11)، أحد أهم المحاور الحيوية التي تربط إمارات الدولة، بما يوفّر خدمات متكاملة لمستخدمي الطريق والمسافرين بين المدن".

وأضاف أنه من خلال توحيد الجهود لتوسعة شبكة الشحن عالي السرعة، نعمل على خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل، ودعم المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، الذي يستهدف رفع نسبة المركبات الكهربائية لتصل إلى 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول عام 2050، إلى جانب تسريع التحول نحو منظومة نقل خضراء، بما يرسّخ ريادة دولة الإمارات في مجال النقل الذكي والصديق للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع المهندس بدر سعيد اللمكي، إنه منذ تأسيسها عام 1973، كانت "أدنوك للتوزيع" في قلب قطاع التنقّل في دولة الإمارات، واليوم نرسّخ ريادتنا بخطوة نوعية نحو المستقبل عبر إطلاق أكبر مجمّع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في الدولة، والذي يقع في نقطة استراتيجية على أحد أهم الطرق الحيوية في الإمارات، ليشكّل أول وجهة من مفهوم "The Hub من أدنوك" والمصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين بين المدن ومع تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية، نعيد تعريف معايير الراحة والموثوقية لضمان تجربة تنقّل سلسة وآمنة في جميع أنحاء الدولة، بدعم من شبكة (E2GO) الرائدة".

ووضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية هدفاً طموحاً يتمثل في رفع نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، بما يواكب توجهات الاستدامة الوطنية.

وفي هذا الإطار، تواصل "أدنوك للتوزيع" تسريع وتيرة تحقيق هذه الرؤية عبر شبكة (E2GO)، التي تُعد من أكبر مشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية في الدولة وتضم حالياً أكثر من 400 نقطة شحن، مع خطة توسعية للوصول إلى 750 نقطة شحن بحلول عام 2028.

يأتي إطلاق مجمّع شحن المركبات الكهربائية خطوة نوعية، بالتزامن مع افتتاح أول وجهة من مفهوم "The Hub من أدنوك" والمصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين بين المدن.

وبمساحة تزيد ثلاث أضعاف عن حجم المحطات التقليدية، يجمع مفهوم "The Hubمن أدنوك"، بين خدمات التزود بالوقود وشحن المركبات الكهربائية وخدمات العناية بالسيارات، إلى جانب خيارات أسلوب الحياة، ليقدّم وجهة متكاملة تجمع بين الراحة والتجربة المتميزة.

ويعزز الموقع الجديد على شارع الإمارات (E11) تركيزه على خدمة المسافرين، كونه الأول من نوعه الذي يضم مساحة عمل مشتركة، توفر للعملاء بيئة مريحة وعملية للعمل والتواصل أثناء التنقل بين أكبر مدينتين في دولة الإمارات.

ويُشكل هذا المفهوم ركيزة أساسية في استراتيجية "أدنوك للتوزيع" لإعادة تعريف قطاع التجزئة على الطرق وتوفير رحلات ذات طابع مستقبلي تُلبي احتياجات الجميع.

وتواصل "أدنوك للتوزيع" الاستثمار في حلول التنقّل المبتكرة مواكبةً للطلب المُتنامي عبر تصميم خطة للتوسع في مراكز الطرق السريعة والمشاريع المستقبلية لتلبية الاحتياجات الحالية وضمان النمو المستقبلي بما يتماشى مع أهداف الدولة للتحوّل نحو اعتماد السيارات الكهربائية.

ومع شبكة تضم أكثر من 560 موقعاً في مختلف أنحاء الإمارات الأكبر على مستوى الدولة، تتمتع "أدنوك للتوزيع" بموقع ريادي يمكّنها من توسيع بنية شحن المركبات الكهربائية بكفاءة واستدامة.