2508 شركات فلبينية نشطة في عضوية «غرفة دبي» بنهاية سبتمبر 2025

استقبلت غرف دبي في مقرها الرئيس، أمس، السيدة الأولى لجمهورية الفلبين، لويز أرانيتا ماركوس، بهدف بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير العمل المشترك، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، والمدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، في وقت كشف فيه عن وصول إجمالي عدد الشركات الفلبينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 2508 شركات في نهاية سبتمبر 2025.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تعريفي شامل يبرز المقومات الاستراتيجية، التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً لمزاولة الأعمال، وفرص التعاون المحتملة بين دبي والفلبين، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الفلبينية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «تُشكّل الزيارة محطة نوعية في مسار تعزيز الروابط بين دبي وجمهورية الفلبين، حيث تسهم في فتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال».

وأضاف: «نحرص على دعم الشركات الفلبينية، وتمكينها من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتيحها دبي، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وبيئتها الداعمة للاستثمار والأعمال».

وتأتي الزيارة في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والفلبين، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليارات درهم في عام 2024، فيما انضمت 653 شركة فلبينية إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الفلبينية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 2508 شركات في نهاية سبتمبر من العام الماضي.

وكانت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد نظّمت العام الماضي بعثة تجارية إلى الفلبين بمشاركة ممثلين عن 17 شركة من القطاع الخاص في دبي من مجموعة متنوعة من القطاعات.