عقارات دبي الفاخرة.. قفزة قياسية في 2025 ومبيعات جاوزت 143.8 مليار درهم

سجلت سوق العقارات الفاخرة في دبي مستويات نشاط غير مسبوقة، خلال العام الماضي 2025، مدعومة بتزايد إقبال أصحاب الثروات من مختلف دول العالم على الإمارة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية وضريبية جاذبة.

وسجلت دبي، خلال العام الماضي، 6668 صفقة لعقارات فاخرة، بإجمالي قيمة بلغت نحو 143.8 مليار درهم، مقارنة بـ4735 صفقة بقيمة 99.3 مليار درهم خلال العام السابق عليه (2024)، محققة نمواً بنسبة 41% في عدد الصفقات، و45% في قيمتها.

وبحسب إحصائية خاصة أعدتها شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» في دبي، المتخصصة في خدمات العقارات السكنية والتجارية الفاخرة بدولة الإمارات لـ«الإمارات اليوم»، فقد سجل متوسط سعر القدم المربعة للعقارات الفاخرة (فوق 10 ملايين درهم) نمواً بنسبة 5.3% على أساس سنوي، مرتفعاً من 3406 دراهم للقدم المربعة الواحدة في عام 2024، إلى 3588 درهماً للقدم المربعة خلال عام 2025.

وسجلت السوق، منذ بداية العام الماضي، 20 صفقة استثنائية في فئة الفلل و«بنتهاوس»، تُعدّ الأعلى، من حيث القيمة خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 4.85 مليارات درهم، أبرزها قصر الرخام (ماربل بالاس)، القطاع (E) في «تلال الإمارات» بقيمة 425 مليون درهم، وبنتهاوس «بوغاتي ريزيدنسز» من «بن غاطي» في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم.

أسعار القدم

وتصدرت سبع مناطق في دبي قائمة المناطق، من حيث أعلى الأسعار للقدم المربعة في صفقات العقارات الفاخرة خلال عام 2025، وهي جزيرة «جميرا باي» بنحو 10 آلاف و974 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة جميرا بنحو 7904 دراهم للقدم المربعة، وتلال الإمارات 7071 درهماً، و«لا مير» بـ 6741 درهماً، ونخلة جميرا بـ6534 درهماً، وجزيرة «بلوواترز» 6309 دراهم للقدم المربعة، وقناة دبي المائية بنحو 5034 درهماً للقدم المربعة.

واستمرت هذه المناطق في تسجيل أسعار مرتفعة، نتيجة ندرة المعروض وتميّز مواقعها المطلة على واجهات مائية، إلى جانب محدودية الوحدات الفاخرة المتاحة.

فيما كانت المناطق الأقل، من حيث أسعار القدم المربعة ضمن صفقات تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، هي: (داماك آيلاندز) بقيمة 1148 درهماً للقدم المربعة، و(داماك لاجونز) بقيمة 1161 درهماً، و(ذا أويسيس) بقيمة 1962 درهماً، و(ذا إيكرز) بقيمة 2170 درهماً، ثم نخلة جبل علي 2768 درهماً للقدم المربعة.

وتعزى هذه الأسعار إلى مساحات الأراضي الأكبر، وهيمنة مشروعات الفلل، وكون المجتمعات في مراحل التطوير المبكرة.

أعلى المجتمعات

إلى ذلك، شهد عدد من المجتمعات الفاخرة في دبي نشاطاً ملحوظاً في صفقات العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، حيث تصدرت «ذا أويسيس» بـ942 صفقة، تلتها «نخلة جبل علي» بـ646 صفقة، ثم «نخلة جميرا» بـ426 صفقة، و«ند الشبا» بـ395 صفقة.

بدورها، سجلت «مدينة محمد بن راشد» نحو 357 صفقة، ثم «وسط مدينة دبي (داون تاون)» 279 صفقة، وأخيراً «دبي هاربر» 268 صفقة، ما يعكس قوة الطلب المستمر على العقارات الفاخرة في مختلف المجتمعات، سواء القائمة أو الجديدة.

مبيعات جزر دبي

وخلال عام 2025، سجلت جزر دبي، 4277 صفقة بيع لعقارات سكنية، مع استمرار تركيز معظمها في منطقتي التطوير الأولى والثانية بشكل شبه كامل.

وتصدرت الجزيرة (A) الأداء، من حيث عدد الصفقات، بإتمام 2960 صفقة بمتوسط سعر بلغ 2404 دراهم للقدم المربعة، ما يعكس مكانتها مركزاً رئيساً لمشروعات العقارات السكنية ومتعددة الاستخدامات.

أما الجزيرة (B)، فشهدت إتمام 1317 صفقة، مع تسجيل متوسط سعر أعلى، بلغ 2520 درهماً للقدم المربعة، بفضل قرب مشروعاتها من الشاطئ، وانخفاض الكثافة العمرانية، إلى جانب تنامي جاذبيتها لدى المشترين النهائيين والباحثين عن نمط حياة مميّز.

وفي الوقت الحالي، لاتزال حركة المبيعات في الجزر (C وD وE) محدودة، نظراً إلى كونها لاتزال في مرحلة التخطيط وتجهيز البنية التحتية، ولم يتم بعد إطلاق المشروعات السكنية الرئيسة فيها، وتشير مسميات الجزر (A وB وC وD وE) إلى مناطق التطوير المعتمدة ضمن المخطط الرئيس لمشروع جزر دبي، وهي التسميات المعتمدة من قبل المخططين والمطورين والوسطاء العقاريين للتمييز بين الجزر الخمس التي يتألف منها المشروع.

ويتم تطوير كل جزيرة على مراحل، حيث تشهد الجزيرتان (A وB) حالياً النسبة الكبرى من مشروعات تطوير العقارات السكنية ونشاط البيع، على أن يتم طرح المشروعات العقارية في الجزر الأخرى تدريجياً مع تقدم تنفيذ المخطط العام.

الأعلى قيمة

كما شهد عام 2025 تركز الصفقات العقارية الأعلى قيمة، ضمن عدد محدود من المواقع فائقة الفخامة المطلة على الواجهات المائية ومجتمعات الفلل التقليدية، لاسيما مناطق «تلال الإمارات»، و«جزيرة جميرا باي»، و«لا مير»، و«جميرا».

وأوضحت «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» أن الفلل لاتزال تهيمن على الشريحة الأعلى قيمة في السوق، مدفوعة بندرة الأراضي، وتوافر المشروعات المصممة حسب الطلب، كما لفتت إلى أن الطلب القوي يستمر على الخصوصية، مع رغبة المشترين العالميين من أصحاب الملاءات المالية العالية في الحفاظ على أصولهم على المدى الطويل.

وأفادت بأن فئة الشقق والبنتهاوس فائقة الفخامة، شهدت نشاطاً غير مسبوق، مع تسجيل صفقات قياسية في مشروعات سكنية تحمل أسماء علامات تجارية فاخرة وتتمتع بطابع المنتجعات السياحية، مثل «بوغاتي ريزيدنسز»، و«أمان ريزيدنس»، و«بولغري لايتهاوس»، و«جميرا أسورا باي».

وقالت إن هذه المشروعات تستمد قيمتها من ندرة المعروض، إضافة إلى ارتباطها بعلامات فاخرة ذات حضور عالمي، فضلاً عن الإقبال المتزايد من المشترين الباحثين عن أسلوب حياة استثنائي.

طلب دولي

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» في دبي، دانييل هادي، إن «صفقات العقارات السكنية الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مع ارتفاع عدد الصفقات وقيمتها الإجمالية بنسبة جاوزت 40%».

وأضاف هادي لـ«الإمارات اليوم»، أن متوسط السعر للقدم المربعة سجّل زيادة بوتيرة معتدلة، وهو ما يعكس زيادة الطلب على المجتمعات الفاخرة التي يغلب عليها طابع الفلل، بدلاً من أن يكون ناتجاً عن تضخم الأسعار في المواقع فائقة الفخامة فقط.

وأوضح أن أعلى أسعار القدم المربعة استمرت بالظهور في الوجهات النادرة والجزر والمواقع المميّزة المطلة على الواجهات المائية، مثل جزيرة «جميرا باي»، و«نخلة جميرا»، و«لا مير»، ما يُعزّز مكانة دبي في سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة على المستوى العالمي.

ولفت هادي إلى أن «النشاط في المجتمعات الفاخرة الجديدة، بما فيها (نخلة جبل علي) و(ذا أويسيس)، إلى جانب المواقع القائمة، يعكس تزايد الطلب على المنازل الأكبر حجماً ومجتمعات الفلل».

وأكّد أن «سوق الفلل الفاخرة في دبي يشهد طلباً دولياً متنوعاً»، مشيراً إلى أن التغيّر الأبرز في السنوات الأخيرة يتعلق بفئات المشترين ودوافعهم، حيث يميل معظمهم إلى السكن أو الاحتفاظ بالعقار على المدى الطويل، مع التركيز على جودة نمط الحياة والحفاظ على رأس المال، بدلاً من الاستثمار قصير الأجل.

وأشار هادي إلى أن سوق العقارات الفاخرة في دبي، تواصل تسجيل تنوع جغرافي واسع ومرونة عالية، مدعومة بمكانة دبي مركزاً عالمياً حيوياً، وبنيتها التنظيمية المتينة وجاذبيتها مقصداً للإقامة طويلة الأمد.

توسع غير مسبوق

بدوره، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة «جاد غلوبال» للتطوير العقاري، محمد الشيخ، أن «دبي تشهد توسعاً غير مسبوق في المشروعات الفاخرة، حيث يتجه المزيد من المطورين إلى إطلاق مشروعات فائقة الفخامة على مراحل، إلى جانب تطوير مشروعات جديدة ضمن المجتمعات الرئيسة، سواء القائمة أو الناشئة».

وأضاف أن «هذه المشروعات لم تعد تقتصر على المباني التقليدية، بل تتميّز بتصاميم مبتكرة ترتكز على أسلوب حياة متكامل، مع الحرص على جودة البناء العالية، والموقع المتميّز، والمساحات الواسعة، لتلبية احتياجات الشريحة العليا من السوق».

وأوضح الشيخ أن الطلب على هذه المشروعات يتنوع ويزداد باستمرار، إذ يشمل اليوم مجتمعات سكنية تحمل أسماء علامات تجارية عالمية، وفللاً كبيرة المساحة، ومشروعات تركز على أنماط الحياة الراقية، وهو توجه من المتوقع أن يستمر خلال عام 2026.

وأشار إلى أن نجاح المشروعات الفاخرة يعتمد على اختيار الأرض بعناية لتتناسب مع تصميم المشروع ومفهومه، مع تقديم تجربة سكنية متكاملة تجعل العملاء يشعرون أنهم يشترون أسلوب حياة راقٍ، وليس مجرد عقار.

وبيّن أن «البيئة التنظيمية في دبي لعبت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية المدينة للمستثمرين الأجانب، لاسيما مع التشريعات الحديثة المتعلقة بالتأشيرات والملكية الأجنبية، إلى جانب الضرائب المنخفضة، أسهمت في تعزيز الثقة والوضوح لدى المستثمرين، وهو ما تفتقر إليه كثير من الأسواق العالمية الأخرى».

وأكّد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يُمثّل أبرز نقاط القوة التي تجعل دبي وجهةً عالميةً مفضلةً للاستثمار العقاري طويل الأجل، حيث توفر فرصاً استثمارية استثنائية.

ولفت إلى أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في زيادة الطلب على المشروعات الفاخرة، وتُعزّز مكانة دبي على خريطة الاستثمار العقاري الراقي عالمياً، وتتيح للمطورين والمستثمرين فرصاً لتقديم مشروعات مبتكرة تتوافق مع أسلوب حياة الشريحة الراقية وتطلعاتها المستقبلية.

• 20 صفقة استثنائية سجلتها دبي بقيمة 4.85 مليارات درهم خلال 2025.

• جزيرة «جميرا باي» تسجل أعلى سعر قدم في العقارات الفاخرة عند 10 آلاف و974 درهماً.

• مجتمعات فاخرة عدة في دبي، شهدت نشاطاً ملحوظاً في صفقات العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، تصدرتها «ذا أويسيس» بـ942 صفقة.