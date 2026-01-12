«غرفة أبوظبي» تؤكد أهمية «علامة الاستدامة» في دعم تنافسية القطاع الخاص

تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، الذي انطلقت أعماله أمس، ويستمر حتى 15 يناير الجاري، تأكيداً لالتزامها بدعم التحول نحو ممارسات أعمال مستدامة، وتعزيز جاهزية وتنافسية شركات القطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الاستدامة والتنمية الاقتصادية.

وفي إطار مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، تشارك «غرفة أبوظبي» في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل، الذي يُعدّ أحد المكونات الرئيسة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، من خلال جناح خاص للغرفة، ويسهم الجناح في التعريف بدور الغرفة ومبادراتها وبرامجها الداعمة للاستدامة، واستعراض جهودها في تمكين شركات القطاع الخاص وتوجيهها نحو تبني ممارسات أعمال مستدامة، كما يُشكّل الجناح مظلة لثلاث شركات رائدة في مجال الاستدامة من الشركات الأعضاء في الغرفة، حيث تتيح هذه المنصة للشركات المشاركة عرض حلولها وتقنياتها المبتكرة، وتسليط الضوء على تجاربها الناجحة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، بما يُعزّز فرصها في بناء الشراكات، وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والدولية.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، شامس علي خلفان الظاهري: «تؤمن الغرفة بأن الاستدامة أصبحت ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي وقادر على مواكبة متغيّرات المستقبل، ومن خلال مشاركتنا في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وإطلاق برنامج (علامة الاستدامة)، نؤكد التزامنا بدعم شركات القطاع الخاص، وتعزيز جاهزيتها، ومواءمة منظومة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام».

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، علي محمد المرزوقي: «يُمثّل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات، وتسريع تبنّي ممارسات أعمال أكثر استدامة ومرونة. وتسعى (غرفة أبوظبي) من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، إلى تمكين شركات القطاع الخاص من رفع جاهزيتها المؤسسية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق والتمويل، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام على المدى الطويل».

• «الغرفة» تشارك في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل بجناح خاص.