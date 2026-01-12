بنوك توفر ملخصاً مالياً للمتعاملين عبر التطبيقات الذكية

بدأت بنوك عدة في الدولة توفير ملخص مالي دوري شهري وسنوي، للمتعاملين معها عبر التطبيقات الذكية، يتضمن حركة الأموال، وما تم تسلّمه، وأين تم إنفاقه على وجه الدقة، فضلاً عن الجوانب الاستثمارية أو الادخارية، إن وجدت، وذلك في إطار نشر التوعية والثقافة المالية.

وبحسب ما نشرته هذه البنوك على الصفحة الرئيسة للتطبيقات، يقسم الملخص تحركات الأموال بين: «واردة» و«صادرة»، وعدد المعاملات، وما تم تحويله منها، ونوعها، سواء كان محلياً أو دولياً، أو بين الحسابات الخاصة بالعميل نفسه، وأهم المستفيدين، وإجمالي ما تم إنفاقه، وأوجه هذا الإنفاق، سواء كان للتعليم، أو التسوق، أو المواصلات، بجانب لمحة عن أنماط التسوق وعادات الإنفاق، وأكبر المتاجر التي تم التعامل معها، وأخيراً تفاصيل المعاملات والحركات التي تمت على الحساب المصرفي.

وإضافة إلى ذلك، وفرت بنوك أخرى ملخصاً جانبياً عن حركة الأسواق المالية، وأهم الأسهم التي تلقى رواجاً وإقبالاً في أوساط المستثمرين، ونسب العائد عليها، بجانب الفرص المتاحة للاستثمار في الصكوك أو الذهب أو المعادن الثمينة.

من جهته، قال المصرفي تامر أبوبكر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «جميع البنوك تقوم بتحديث تطبيقاتها الذكية منذ منتصف العام الماضي، وتسعى جاهدة من خلالها إلى توفير أكبر عدد من الخدمات بجانب نشر الثقافة والتوعية المالية».

وأضاف أن «التحديثات التي تمت، تساعد المتعامل في تتبع حركة إنفاقه، بما يمكنه من ضبطها أو إحداث توازن في أوجه الإنفاق نفسه».

وأوضح: «كثيراً ما كنا نواجه مشكلات مع المتعاملين بسبب اقتطاع مبالغ، أو سحب أموال أو غيرها، بعيداً عن الاختراق، ويتضح لاحقاً أن المتعامل هو من قام بها، لذا فإن توفير كشوفات بكل ما تم صرفه مباشرة عبر التطبيق الذكي، ودون الحاجة إلى طلب كشف حساب، يأتي ضمن تسهيل متابعة الحساب المصرفي، وحركة الأموال، سواء من حيث الإنفاق أو التحويل أو غيرها».

وتابع أبوبكر: «التطبيق الذكي هو الأكثر استخداماً حالياً للتعاملات المصرفية، فيما تتنافس البنوك في جعله سهل الاستخدام للمتعاملين من كل الفئات، كما أصبح يحتوى العديد من الخدمات التوعوية و الاستثمارية بجانب المعاملات المصرفية، فعلى سبيل المثال، توفر بعض البنوك فرصاً استثمارية في الأسهم والذهب والصكوك وغيرها، كما تنشر تحليلات مفصلة، وكل ذلك ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي قطعت بنوك الإمارات في استخداماتها المختلفة شوطاً مهماً، وباتت سباقة على مستوى المنطقة».