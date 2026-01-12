«طيران الإمارات» تعتزم رفع طاقة الدرجة السياحية الممتازة إلى 4 ملايين مقعد

كشفت «طيران الإمارات» أنها تخطط لتسلّم بين 17 و19 طائرة جديدة من طراز «إيرباص A350» خلال السنة المالية المقبلة، لافتة إلى أنها تستهدف رفع السعة الاستيعابية للدرجة السياحية الممتازة من مليونَي مقعد إلى أربعة ملايين مقعد في السنة الجديدة.

وذكرت الناقلة لـ«الإمارات اليوم» أن معدلات الإشغال على الرحلات، خلال ديسمبر 2025، كانت مرتفعة جداً، متجاوزة في المتوسط حاجز 85%، مع تسجيل بعض المحطات نِسَب إشغال كاملة، بالتزامن مع موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة الميلادية.

وأكدت أن السنة المالية المقبلة ستكون سنة توسع رئيسة للدرجة السياحية الممتازة (السنة المالية لـ«مجموعة الإمارات» تبدأ في الأول من أبريل 2026 وتنتهي في 31 مارس 2027).

طلب قوي

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن الناقلة تواصل توسعها الاستراتيجي في «الدرجة السياحية الممتازة»، مع دخول طائرات جديدة للخدمة، واستمرار عملية تحديث الطائرات ضمن الأسطول، وذلك في ظل طلب قوي ومتنامٍ من المسافرين على هذه الدرجة لمختلف المحطات ضمن شبكتها العالمية.

وأضاف كاظم أن «طيران الإمارات» واصلت، خلال العام الماضي، تسلّم طائرات جديدة من طراز «إيرباص A350»، إلى جانب طائرات محدّثة من طرازَي «إيرباص A380»، و«بوينغ 777»، وجميعها مزوّدة بمقصورة «الدرجة السياحية الممتازة»، ما أسهم في زيادة عدد المقاعد التي تشغلها الناقلة لهذه الدرجة.

وأوضح كاظم أن مقصورة «الدرجة السياحية الممتازة» تخدم نحو 70 مدينة عبر شبكة الناقلة حول العالم، على متن أكثر من 100 طائرة مجهّزة بها، ما يشكّل نحو 40% من أسطول الناقلة المخصص لنقل الركاب، مشيراً إلى أن الدرجة الحائزة جوائز عالمية رفيعة تتيح مقاعد وثيرة، ومساحة إضافية للأرجل، والعديد من مواصفات ووسائل الراحة الإضافية، وخيارات الطعام الراقية.

وذكر أن الناقلة تسلمت، حتى نهاية العام الماضي، 16 طائرة جديدة من طراز «إيرباص A350» مزودة جميعها بالدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب الطائرات المحدّثة من طرازَي «بوينغ 777» و«إيرباص A380»، وعدد من طائرات «إيرباص A380» التي كانت مزودة بهذه الدرجة عند تسلّمها من الشركة المصنعة.

توسع رئيس

وكشف كاظم أن السنة المالية المقبلة ستكون سنة توسع رئيسة للدرجة السياحية الممتازة، مع تركيز قوي على رفع السعة من نحو مليونَي مقعد خلال السنة الحالية، إلى أربعة ملايين مقعد ضمن هذه الدرجة على مستوى شبكة وجهاتها في السنة المالية المقبلة، مبيناً أن هذه الدرجة ستكون متاحة على عدد متزايد من الوجهات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى محطات أوروبية وأخرى في الشرق الأقصى.

وقال: «تركيزنا في البداية كان على المحطات طويلة المدى، مثل أستراليا والأميركتين، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً أكبر لهذه الدرجة على خطوط عدة، خصوصاً في الشرق الأوسط».

وتابع: «نستهدف تشغيل الطائرات المجهزة بأحدث التصاميم الداخلية للدرجة السياحية الممتازة على أكثر من 84 وجهة، بحلول يوليو المقبل».

وعلى صعيد النمو العام في السعة التشغيلية ككل، أوضح كاظم أن «طيران الإمارات» توسعت خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس المقبل 2026 بنحو 4.5%، متوقعاً أن يكون التوسع في السنة المالية المقبلة بمعدل قريب من هذا المستوى.

كما كشف عن خطط لتسلّم بين 17 و19 طائرة جديدة من طراز «إيرباص A350»، إلى جانب إدخال المزيد من طائرات «إيرباص A380» إلى الخدمة خلال السنة المقبلة، ليواصل حجم أسطول الشركة النمو.

الطلب على دبي

وأكد كاظم أن الطلب على السفر إلى دبي، وجهةً نهائية، يسجل مستويات قوية، في ظل الإقبال المتزايد من المسافرين على الإمارة، نظراً لمكانتها السياحية البارزة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن نسبة متزايدة من الركاب باتت تختار دبي نقطة وصول نهائية، مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار إلى أن معدلات الإشغال على الرحلات كانت مرتفعة جداً، خلال ديسمبر 2025، متجاوزة في المتوسط حاجز 85%، لافتاً إلى أن الناقلة عملت بطاقتها القصوى على عدد كبير من الوجهات، فيما سجلت بعض المحطات نسب إشغال كاملة، بالتزامن مع موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة الميلادية، وقال إن الطلب خلال ديسمبر 2025 كان أفضل من مستويات العام السابق عليه، مدعوماً بزيادة السعة المقعدية التي تشغلها «طيران الإمارات»، ما انعكس على ارتفاع حركة الركاب عبر شبكة الناقلة.