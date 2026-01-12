معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج» ينطلق اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2026، المتخصص في تقنيات الإضاءة والبناء.

ويُقام المعرض، في الفترة من 12 إلى 14 يناير، ويضم 600 علامة تجارية من 30 دولة، فيما يتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 16 ألف متخصص، وسيستضيف المعرض 130 متحدثاً إقليمياً ودولياً ضمن مؤتمراته الرئيسة: قمة المباني الذكية، ومؤتمر «ثينك لايت»، وفعالية «إن سبوت لايت».

ويُقام معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2026 بموقع مشترك مع معرض «إنترسك»، ليوفر منصة مثالية للتواصل التجاري، واكتشاف المنتجات، والتعاون في المشاريع بالشرق الأوسط.