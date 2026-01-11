314.7مليار درهم مبيعات السوق الثانوية لعقارات دبي خلال 2025

سجلت قيمة معاملات سوق العقارات الثانوية (إعادة البيع) في دبي، خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 18.93% على أساس سنوي، لتصل إلى 314.71 مليار درهم، مقارنة بنحو 264.61 مليار درهم خلال العام 2024، وبزيادة 50.1 مليار درهم.

وأفادت بيانات خاصة، أعدتها منصة «بروبرتي فايندر» العقارية، لـ«الإمارات اليوم»، أن مبيعات سوق العقارات الثانوية توزعت خلال العام الماضي (2025)، بواقع 23.33 مليار درهم في يناير الماضي، و24.66 مليار درهم في فبراير، فيما بلغت مبيعات مارس 25.6 مليار درهم، و28.06 مليار درهم في أبريل، و29.39 مليار درهم في مايو، و25.93 مليار درهم في يونيو.

واقتنص شهر يوليو الماضي صدارة شهور العام الجاري، من حيث أعلى قيمة للمبيعات، بنحو 31.76 مليار درهم، بينما سجل أغسطس مبيعات بقيمة 22.57 مليار درهم، وسبتمبر 24.2 مليار درهم، وأكتوبر 25.8 مليار درهم، ونوفمبر 27.64 مليار درهم، وديسمبر 25.72 مليار درهم.

وفي ديسمبر من العام الجاري، ارتفعت قيمة معاملات إعادة البيع في عقارات دبي بنسبة 12.1% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق البالغة 22.94 مليار درهم.

ويرجع هذا الأداء القوي إلى مجموعة من المحفزات، أهمها إقبال المستثمرين على الاستفادة من الفرص السوقية، في ظل وفرة المناطق والخيارات السكنية وتباين الأسعار، فضلاً عن التسهيلات البنكية والعائدات المرتفعة، سواء من الإيجار أو من قيمة الاستثمار.

واختتمت السوق العقارية في دبي عام 2025 بتحقيق مبيعات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 30.64% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 682.49 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 522.36 مليار درهم في عام 2024، وبذلك يُشكل سوق إعادة البيع نحو 46.11% من إجمالي مبيعات السوق.

عدد المعاملات

وسجلت الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 نحو 87.06 ألف معاملة، مقارنة بنحو 77.78 ألف معاملة خلال عام 2024، بنمو نسبته 11.93%، وبزيادة 9280 معاملة.

وتوزعت المعاملات بواقع 6463 معاملة في يناير الماضي، و7440 في فبراير، و6856 معاملة في مارس، و7788 معاملة في أبريل، و8469 معاملة في مايو، و6883 معاملة في يونيو، و8237 معاملة في يوليو.

فيما شهد شهر أغسطس تسجيل 6459 معاملة، و7267 معاملة في سبتمبر، و7741 معاملة في أكتوبر، و7080 معاملة، و6385 معاملة في ديسمبر الماضي.

العقارات الجاهزة

وأظهرت البيانات أن مبيعات السوق الثانوية، توزعت بواقع 59.01 مليار درهم، عبر تنفيذ 29.85 ألف معاملة للعقارات على الخريطة، و255.68 مليار درهم عبر تنفيذ 61.97 ألف معاملة للعقارات الجاهزة.

وذكرت «بروبرتي فايندر»، أن سوق إعادة معاملة البيع في دبي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي، ما يعكس الأسس الاقتصادية لإمارة دبي، المدعومة بنمو مستقر في الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات إقامة مرنة، إلى جانب زيادة ثقافة التملك لدى المقيمين.

