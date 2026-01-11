مديرون: أداء قياسي لفنادق دبي خلال ديسمبر و«رأس السنة»

أفاد مديرون بأن قطاع الفنادق في دبي سجّل أداءً قياساً خلال شهر ديسمبر، بالتزامن مع موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة، مدفوعاً بطلب قوي من السياحة الترفيهية، ما انعكس في معدلات إشغال مرتفعة، ونمو لافت في العائدات.

وأكدوا ل«الإمارات اليوم»، أن فنادق دبي عملت خلال فترات الذروة، لا سيما في الأسبوع الأخير من ديسمبر، بطاقتها التشغيلية القصوى، في ظل الإقبال الكبير من الزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم، مستفيدين من تنوّع المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومعالم فريدة، وتجارب ترفيهية وثقافية متكاملة.

أداء قياسي

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي ل«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «فنادق المجموعة سجلت أداءً قياسياً خلال ديسمبر ومناسبة رأس السنة». وأضاف: «في الأسبوع الأخير من الشهر، عملت فنادقنا بكامل طاقتها التشغيلية، مع معدلات إشغال تخطت حاجز 95%، وهو مؤشر واضح على قوة الطلب الذي شهدته دبي خلال هذه الفترة».

وأوضح خوجلي، أن مؤشر العائدات حقق نمواً جاوز 30% مقارنة بديسمبر من عام 2024، لافتاً إلى أن أربعة من فنادق المجموعة سجلت أعلى إيرادات منذ افتتاحها، في أداء وصفه ب«التاريخي»، مشيراً إلى أن الأداء القوي للسوق الفندقية في الإمارة يعكس المكانة المتقدمة لدبي على خريطة السياحة العالمية وكوجهة جاذبة تستقطب الملايين من السياح حول العالم كل عام.

ولفت إلى أن «دبي تواصل ترسيخ موقعها كوجهة عالمية بارزة تشهد طلباً كبيراً على مدار العام، ويزداد هذا الزخم بشكل ملحوظ خلال موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة، مع تنوع الفعاليات، وتعدد الخيارات الترفيهية والثقافية، والمنتج السياحي المتنوع الذي يلبي متطلبات مختلف شرائح الزوّار».

وتابع خوجلي: «معدلات الإشغال الفندقي لاتزال قوية في بداية العام الجديد، ليس فقط بفعل السياحة الترفيهية، بل أيضاً نتيجة الطلب المتنامي من سياحة الأعمال، إذ تستضيف دبي خلال الفترة المقبلة، عدداً من المؤتمرات والمعارض الدولية، ما يعزز استمرار الزخم السياحي، بعد انتهاء موسم الأعياد»، مشيراً إلى أن مؤشر الحجوزات المستقبلية في مستويات مرتفعة.

العائدات

من جانبه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: «سجلنا أفضل أداء من حيث العائدات خلال ديسمبر، مدفوعة بمعدلات إشغال قوية جداً»، لافتاً إلى أن «قوة الأداء تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الزوّار لدبي كوجهة سياحية متكاملة».

وأضاف: «دبي وجهة تشهد طلباً قوياً ومتواصلاً، وهو ما يظهر بوضوح في مستويات الحجوزات المرتفعة من الزوار القادمين».

وأكد العوا أن «تنوع الأسواق المصدّرة للسياح إلى دبي، أسهم في تعزيز مستويات الطلب، حيث استقبلت الفنادق زوّاراً من أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، إلى جانب نمو ملحوظ في سياحة العائلات، ما انعكس إيجاباً على الأداء العام للقطاع»، لافتاً إلى أن «السوق الفندقية نظمت العديد من المنتجات والفعاليات والأنشطة خلال مناسبة رأس السنة».

كما لفت إلى أن تنوع فئات الفنادق في دبي، من الفاخرة إلى المتوسطة والاقتصادية، إضافة إلى الشقق الفندقية، أتاح للإمارة استيعاب مختلف شرائح الزوار، وتعزيز قدرتها على الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة.

وبيّن أنه «مع دخول العام الجديد، يستمر الأداء القوي، مدعوماً بأجندة حافلة بالفعاليات والأنشطة والمعارض، واستمرار الطلب من أسواق رئيسة، إلى جانب عودة قوية لسياحة الأعمال، ما يعزز التفاؤل بمواصلة تسجيل نتائج قوية خلال الأشهر المقبلة». وأكد أن «هذا الزخم يدل على أن دبي لاتزال واحدة من أكثر الوجهات السياحية جذباً عالمياً، حيث تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة والضيافة».

إشغال كامل

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، أن «ديسمبر 2025 كان قياسياً»، موضحاً أن «الفنادق والمطاعم شهدت إشغالاً كاملاً بنسبة 100% خلال فترات الذروة في ديسمبر، مع مستويات أداء تفوقت على العام السابق».

وأضاف: «شهدنا طلباً قوياً من سياحة العائلات ومن مختلف الأسواق بالتزامن مع موسم الأعياد، وهو ما عزز جميع المؤشرات التشغيلية».

وأوضح عبدالهادي، أن كل المؤشرات سجلت نمواً قوياً، سواء من حيث العائدات أو معدلات الإشغال أو متوسط الأسعار، مؤكداً أن الزخم السياحي في دبي «مستمر ومتواصل»، مدعوماً بالاستثمارات المتواصلة في القطاع السياحي، وتطوير المعالم والخدمات، وتنظيم الفعاليات الكبرى على مدار العام.

وذكر أن هذا الأداء القوي يعكس حجم الجاذبية السياحية لدبي، التي نجحت في تقديم نموذج متكامل لوجهة عالمية تجمع بين السياحة الشاطئية، والترفيه العائلي، والتسوّق، والثقافة، وفنون الطهي، إلى جانب سياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات. كما تسهم المعالم الفريدة، مثل الفعاليات المصاحبة لرأس السنة، والعروض الترفيهية، والمهرجانات الموسمية، في استقطاب أعداد متزايدة من السياح كل عام.

وجهة عالمية

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن «الفندق سجل أداءً قوياً على مدار الأشهر الماضية، مدفوعاً باستمرار الطلب على دبي كوجهة سياحية عالمية»، مشيراً إلى أن «وتيرة الطلب خلال شهر ديسمبر وصلت إلى مستويات قياسية هي الأعلى».

وأضاف درويش: «سجلنا معدلات إشغال كاملة بنسبة 100% خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر حتى 4 يناير، في مؤشر واضح على قوة الإقبال خلال موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة». وذكر أن نحو 80% من نزلاء الفندق كانوا من السياح الدوليين، ما يعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن متوسط أسعار الغرف سجل أرقاماً قياسية خلال هذه الفترة، بالتوازي مع الطلب المرتفع، مؤكداً أن الأداء الإيجابي لم يقتصر على الإقامة فقط، بل شمل أيضاً قطاع المطاعم، الذي شهد طلباً قوياً وإقبالاً لافتاً من النزلاء والزوار على حد سواء.

وأكد درويش أن هذا الأداء يعكس نجاح دبي في ترسيخ موقعها كوجهة مفضلة لقضاء العطلات والاحتفالات، بفضل تنوع تجاربها السياحية، وجودة خدماتها الفندقية، متوقعاً استمرار الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مدعوماً باستمرار الطلب من السياحة الدولية بالدرجة الأولى.