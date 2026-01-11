تحويل الطموحات إلى حلول قابلة للتطبيق في الطاقة والتمويل والتكنولوجيا يتصدر أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

تنطلق، اليوم، فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، حيث يركز على تحفيز الجهود في قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمعات بما يواكب متطلبات المستقبل والعمل على تحويل الطموحات إلى حلول عملية وقابلة للتطبيق في القطاعات المختلفة.

ويرسم «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026»، خريطة طريق لتعزيز مسيرة التقدم العالمي والربط بين الأهداف العالمية وقادة التغيير الإيجابي، من خلال التركيز على النهوض بقطاع الطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة، وتوسيع نطاق التمويل وصياغة حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وضمان إحداث تحولات شاملة، كما يركز على تعزيز الحوار وتوسيع نطاق التأثير العالمي وتحقيق المواءمة بين القطاعات وتعزيز التعاون فيما بينها، بما يسهم في تسريع مسيرة التقدم وتوسيع آفاقها.

ويمثل «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي أطلقته دولة الإمارات وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، منصة عالمية رائدة تهدف إلى دفع عجلة التقدم المستدام، إذ تجمع قادة من الحكومات وقطاعات الأعمال والتمويل والمجتمع للعمل على تحويل الطموحات إلى حلول فعالة عبر تعزيز الترابط بين النظم وقطاعات الطاقة والمياه والغذاء والتكنولوجيا والاستثمار.

ويواصل «أسبوع أبوظبي للاستدامة» على مدار أكثر من 18 عاماً من التأثير العالمي، دوره في الجمع بين صياغة السياسات ودعم الابتكار وتوفير التمويل، بهدف ترجمة الأفكار إلى إجراءات مجدية، وتطوير حلول تسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم التنمية الاجتماعية. ويركز الحدث العالمي على تكريس التعاون في مجال الاستدامة، إذ يستضيف في شهر يناير من كل عام نخبة من قادة وخبراء العالم في أبوظبي، ويواصل العمل عبر مبادرات تمتد على مدار العام، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية، ودعم توسيع نطاق تطبيق الحلول، وتحقيق تقدم ملموس نحو بناء مستقبل مزدهر يشمل الجميع. ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة سنوياً في أبوظبي التي تُعد إحدى أسرع مدن العالم نمواً وتطوراً، حيث شهدت تحقيق تقدم نوعي غير مسبوق على صعيد التنمية خلال العقود القليلة الماضية.