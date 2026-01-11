«روّاد الشارقة الصغار» تعزّز مهارات الأطفال

أطلق «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» مبادرة «روّاد الشارقة الصغار» كأحدث إضافاته النوعية إلى فعاليات نسخته التاسعة التي تنعقد تحت شعار «حيث ننتمي» خلال يومي 31 يناير و1 فبراير في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتأتي هذه المبادرة، المتمثلة في منطقة مخصصة لدعم وتنمية المهارات الريادية لدى الأطفال بين 7 و12 عاماً، تحقيقاً لرؤية المهرجان الرامية إلى تمكين الجيل الطموح في مختلف مراحل رحلتهم الريادية، انطلاقاً من توليد الأفكار المبتكرة ووصولاً إلى قيادة مسيرة الابتكار. ويفتح المهرجان باب التقديم للأطفال الراغبين في الانضمام إلى أول دفعة في هذه المنطقة الجديدة حتى 18 يناير الجاري.