«فلاي دبي» تختار «زيست أوت» لرقمنة عمليات تجهيز الرحلات

اختارت «فلاي دبي» شركة «زيست أوت» لتعزيز وتحسين إدارة عمليات تجهيز الطائرات في مطار دبي الدولي، وعبر شبكة وجهاتها المتنامية.

وأفادت الناقلة في بيان أمس، بأن منصة «زيست أوت» ستعمل على رقمنة عمليات تجهيز الطائرات وتزويد الشركة برؤية فورية، إضافة إلى التعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقائم على التنبؤ، ما يتيح اتخاذ قرارات أكثر كفاءة من خلال تحسين التنفيذ التشغيلي.

وأشارت إلى أن ذلك يساعد في ضمان الإقلاع في المواعيد المحددة، والارتقاء بتجربة المسافرين، بما يتماشى مع معايير الناقلة في الابتكار، وتقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للمتعاملين.

وقال نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في «فلاي دبي»، محمد حسن: «مع توسع عملياتنا بشكل مطرد، تُعدّ الرؤية الآنية والأداء الأمثل عنصرين أساسيين لتعزيز الربط بين رحلات مسافرينا عبر شبكتنا المتنامية. ومن خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، نتطلع إلى البناء على شراكتنا الناجحة مع (زيست أوت) لتعزيز كفاءتنا التشغيلية».

وأضاف: «تغطي شبكة (فلاي دبي) المتنامية حالياً أكثر من 135 وجهة في 58 دولة، يخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 97 طائرة (بوينغ 737). وتشغل الناقلة انطلاقاً من مطار دبي الدولي ما معدله 370 رحلة يومياً، ما يدعم مكانة دبي كواحد من أهم مراكز الطيران في العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«زيست أوت»، أميت سوخيجا: «سعداء بالتعاون مع (فلاي دبي) في هذه الخطوة المهمة. وبفضل المرونة التي تتمتع بها الناقلة، تتبنى (فلاي دبي) أحدث تقنيات إدارة عمليات الصيانة والتشغيل، بهدف تطوير عملياتها المستقبلية».

وأضاف: «يؤكد هذا القرار الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي وإدارة القرارات القائمة على التنبؤات، وتعزيز التعاون لإدارة العمليات اليومية للناقلة».