بداية قوية لعقارات دبي في 2026.. التصرفات تتجاوز 21.6 مليار درهم في أسبوع

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 21.67 مليار درهم، بعد تنفيذ 4599 معاملة، تضمنت مبيعات بقيمة 13.17 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3005 مبايعات لوحدات سكنية، و430 مبايعة لمبانٍ، و269 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 3704 صفقات، وفقاً لبيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 6.42 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1252 مبايعة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 6.75 مليارات درهم عبر تنفيذ 2452 معاملة.

وسجلت الرهون العقارية 774 معاملة، بقيمة 7.09 مليارات درهم، موزعة بواقع 437 معاملة لوحدات سكنية، و119 لمبانٍ، و218 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.41 مليار درهم، بواقع 121 معاملة، موزعة على 73 معاملة لوحدات سكنية، و16 لمبانٍ، و32 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «نخلة جبل علي» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ1.28 مليار درهم، تلتها «أم سقيم الأولى» بنحو 913.12 درهماً، فيما سجلت «أم سقيم الثالثة» 765.18 مليون درهم.

وجاءت منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» ثالثة بـ589.56 مليون درهم، ثم منطقة «الخليج التجاري» رابعة مسجلة 487.6 ملايين درهم.

وحلت منطقة «اليلايس 1» سادسة بنحو 477.57 مليون درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» التي سجلت 363.79 مليون درهم، في حين جاءت «نخلة جميرا» ثامنة بـ295.5 مليون درهم، و«نخلة ديرة» تاسعة بـ294.47 مليون درهم، وعاشرة منطقة «مدينة المطار» مسجلة 285.54 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.65 مليار درهم، بعد تنفيذ 668 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.07 مليار درهم.

وجاءت منطقة «مدينة دبي الملاحية» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ140 مليون درهم، تلتها «اليلايس 1» بنحو 134.92 مليون درهم، و«نخلة جميرا» بـ110.68 ملايين درهم، و«جميرا باي» مسجلة 85 مليون درهم، ثم منطقة «الخليج التجاري» مسجلة 73.16 مليون درهم.

