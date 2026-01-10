«دبي المالي» يصعد 1.83% في أسبوع.. ويربح 17.4 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 1.83%، أو ما يعادل 111.91 نقطة، عند مستوى 6225.94 نقطة، وذلك بدعم من أسهم القطاعات القيادية، العقارات والبنوك والصناعة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى نحو 1.021 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة بنحو 1.004 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو 17.4 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 3.62 مليارات درهم، بعد التداول على أكثر من مليار سهم، وتنفيذ 66 ألفاً و808 صفقات.

قطاعات داعمة

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع البنوك بنسبة 1.35%، حيث ارتفع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.62%، و«بنك المشرق» بـ1.56%، و«أملاك للتمويل» بـ3.61%، و«بنك دبي الإسلامي» بـ0.43%، فيما ارتفعت أسهم قطاع العقارات بنسبة 2.04%، حيث ارتفع سهم شركات «إعمار للتطوير» 3.53%، و«إعمار العقارية» 1.41%، و«الاتحاد العقارية» 3.36% إلى جانب سهم «مجموعة تيكوم»، الذي صعد 0.3%.

كما ارتفعت أسهم قطاع الصناعة بنسبة 2.63%، حيث ارتفعت أسهم شركة «أليك القابضة» 10.53%، و«باركن» 5.06%، و«العربية للطيران» 9.9%

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 427.5 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 1.41 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 987.85 مليون درهم.

سوق أبوظبي

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10009.62 نقاط. واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 5.11 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.52 مليار سهم، وتنفيذ 90.4 ألف صفقة.

وفي أسبوع ارتفع سهم «عنان للاستثمار القابضة» بنسبة 93.65%، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 12.38%، و«رابكو للاستثمار» بنسبة 7.54%. وصعد سهم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنحو 3.73%، فيما ارتفع سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 3.22%، و«أسمنت الفجيرة» بنسبة 3.04%، و«الدار العقارية» بنسبة 2.73%.

محفز رئيس

إلى ذلك، أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «Sky Links Capital»، دانيال تقي الدين، أن أسواق الأسهم الإماراتية حافظت، خلال الأسبوع الأول من العام الجديد على الزخم الإيجابي العام، مدعومة بأساسيات قوية وثقة المستثمرين في كلا السوقين.

وقال تقي الدين لـ«الإمارات اليوم»: «ستشكل المرحلة المقبلة، التي ينتظر الإعلان خلالها عن نتائج أرباح الشركات المدرجة للربع الرابع من عام 2025، المحفز الرئيس التالي لكلا السوقين (دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية)».

وأضاف أن هذه النتائج من شأنها دفع سوق دبي نحو مستويات تاريخية جديدة، بعد أن وصل خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في 18 عاماً، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لسوق أبوظبي في حال جاءت النتائج إيجابية.

. 427.5 مليون درهم صافي استثمارات الأجانب في سوق دبي خلال 5 جلسات.