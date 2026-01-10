«ديوا» شريك في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 بصفتها شريك القمة التي تُعقد يومي 13 و14 يناير 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتعد إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» من 11 إلى 15 يناير.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، في بيان صادر أمس، إن قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة أصبحت منصة مهمة لمناقشة أجندة الاستدامة العالمية، وتعزيز تقدم مسيرة الابتكار في قطاع الطاقة المستدامة، فضلاً عن مناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة.