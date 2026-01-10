«دبي الدولي» يتعامل مع 8.8 ملايين مسافر خلال ديسمبر

أفادت «مطارات دبي» بأن ديسمبر الماضي سجل أعلى حركة مسافرين شهرية في تاريخ مطار دبي الدولي الممتد على مدار 65 عاماً مع وصول الأعداد إلى 8.8 ملايين مسافر، مشيرة إلى استمرار معدلات حركة السفر القوية، مع توقعها استقبال نحو 3.4 ملايين ضيف خلال الفترة التي بدأت من الأول وتستمر إلى 11 يناير.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، في حسابه على «لينكد إن»، إن الثالث من يناير الجاري، شهد تسجيل أعلى عدد مسافرين في يوم واحد بتاريخ مطار دبي، حيث بلغ عدد الضيوف 324 ألف شخص، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق ليوم واحد.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن مطار دبي الدولي سجل خلال ديسمبر الماضي أعلى حركة مسافرين شهرية في تاريخه الممتد على مدار 65 عاماً، حيث وصل عدد المسافرين في المطار إلى نحو 8.8 ملايين مسافر، مقارنة بـ8.3 ملايين مسافر في ديسمبر 2024، في مؤشر واضح على النمو المستمر والطلب الاستثنائي على السفر عبر دبي.

وأكد غريفيث، في حسابه عبر منصة «لينكد إن»، أن هذا الأداء القياسي لمطار دبي الذي اختتم به عام 2025، يمهد لبداية قوية لعام 2026، مشيراً إلى أن مطار دبي واصل تحطيم الأرقام القياسية مع مطلع العام الجديد.

وأوضح أن يوم الثالث من يناير الجاري، شهد تسجيل أعلى عدد مسافرين في يوم واحد بتاريخ مطار دبي، حيث بلغ عدد الضيوف 324 ألف شخص، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق ليوم واحد، تلاه يوم الرابع من يناير باستقبال 322 ألف مسافر عبر مباني المطار.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي» إلى أن الطلب خلال موسم الذروة الحالي كان استثنائياً، معرباً عن سعادته بقدرة «مطارات دبي» على إدارة هذا النمو الكبير بكفاءة عالية.

وقال إن نجاح تشغيل المطار واستقبال هذا العدد الكبير من المسافرين، يعكس قوة المنظومة التشغيلية، ويعود في جوهره إلى مرونة الفرق العاملة واستعدادها المسبق.

وشدد غريفيث على أن تشغيل أكبر مطار دولي في العالم لا يمكن أن يتم دون شراكات وثيقة، لافتاً إلى الدور المحوري للتعاون والتكامل مع شركاء خدمات المطار ضمن منظومة «oneDXB»، معبراً عن امتنانه لهذا التعاون الذي يتجلى بوضوح خلال فترات الذروة.

وبيّن أن هذه الفترات المزدحمة تمثل بالنسبة لـ«مطارات دبي» فرصة لرؤية نتائج التخطيط والتحضير والعمل الجماعي، حيث تتكامل الجهود لضمان انسيابية حركة المسافرين يومياً.

وتوقع غريفيث استمرار معدلات الحركة المرتفعة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن الأعداد اليومية ستبقى فوق 300 ألف مسافر، مع توقع استقبال نحو 3.4 ملايين ضيف خلال الفترة التي بدأت من الأول وتستمر إلى 11 يناير.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي» أن عام 2026 يحمل آفاقاً واعدة من حيث النمو والإنجازات.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن «مطارات دبي»، واصل مطار دبي الدولي تحطيم الأرقام القياسية لحركة المسافرين ربع السنوية في تاريخه الممتد 65 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر، بنمو بلغ 1.9%، مقارنة بالعام الماضي. وتقدر مؤسسة مطارات دبي وصول أعداد المسافرين إلى نحو 95 مليون مسافر بنهاية العام الجاري 2025، وهو أعلى رقم في تاريخ المطار على الإطلاق.