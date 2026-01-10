«الاتحاد للطيران» تسيّر رحلات مباشرة إلى لوكسمبورغ

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن إطلاق خدمة جديدة إلى لوكسمبورغ، لتكون أول شركة طيران من الشرق الأوسط تخدم هذا البلد، مشيرة إلى أن الرحلات المباشرة ستبدأ في 29 أكتوبر المقبل بين لوكسمبورغ وأبوظبي.

وذكرت الناقلة في بيان أنها ستُسيّر الرحلات ثلاث مرات أسبوعياً باستخدام أحدث طائراتها من طراز «A321LR»، لافتة إلى أن هذا الخط الجوي سيعزز التواصل للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وسيسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.

وقالت: «باعتبار لوكسمبورغ بوابة رئيسة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا، فإن هذه الخدمة الجديدة ترسّخ حضور (الاتحاد للطيران) في هذه الأسواق الأوروبية الأوسع».

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، أنه «للمرة الأولى، ستربط لوكسمبورغ مباشرة بالشرق الأوسط، لتكون (الاتحاد للطيران) شركة الطيران الوحيدة التي تُقدم رحلات مباشرة إلى أبوظبي»، مشيراً إلى أن «هذا الخطّ لا يقتصر على الربط الجوي فحسب، بل يهدف إلى بناء جسور جديدة بين أوروبا ودولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة للأعمال والسياحة والتبادل الثقافي».