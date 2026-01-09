رأس الخيمة.. أسعار القدم للشقق السكنية تقفز 30% في قرية الحمراء

أفاد تقرير صادر عن منصة "بيوت" العقارية، اليوم، بأن إمارة رأس الخيمة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عقارية واعدة في الإمارات، مع تسجيل نمو مستدام مدعوم بارتفاع قيمة العقارات، وعوائد إيجارية جذابة، واهتمام متزايد من المستثمرين بمختلف أنواع الأصول، سواء السكنية أو الاستثمارية.

وتفصيلاً، أشار التقرير إلى أن سوق الشقق بالإمارة خاصة في قرية الحمراء وجزيرة المرجان حقق نمواً مزدوجاً في الأسعار، حيث ارتفع سعر القدم المربع للشقق بأكثر من 30٪ في "قرية الحمراء"، وأكثر من 21٪ في "جزيرة المرجان"، بدعم من توسع المعروض في عدد من المشاريع.

وفي قطاع الفلل سجلت منطقة "قرية الحمراء" زيادة في متوسط سعر القدم المربع بنحو 42٪ خلال 2025، مدفوعة بالطلب المستمر على نمط الحياة على الواجهة المائية والمجتمعات الشبيهة بالمنتجعات.

كما شهدت أسعار الفلل ارتفاعاً عبر جميع الفئات، حيث تجاوز متوسط سعر الفلل المكونة من خمس غرف نوم 14 مليون درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين من أصحاب الثروات العالية في هذه الوجهة المرموقة.

عوائد الإيجار

إلى جانب نمو رأس المال، تُظهر بيانات بيوت تحقيق عوائد إيجارية واعدة في عدة مجتمعات بإمارة رأس الخيمة، ما يعزز من جاذبية الإمارة للمستثمرين الباحثين عن دخل مستقر.

وتقدم الشقق في "قرية الياسمين" عوائد تتجاوز 12٪، فيما تواصل "قرية الحمراء" و"جزيرة المرجان" توفير عوائد تتراوح بين 5.5٪ و5.8٪، بما يوازن بين الدخل المنتظم ونمو القيمة على المدى الطويل.

وفي قطاع الفلل، تسجل مناطق مثل "شمال جلفار" و"جلفار" عوائد إيجارية تصل إلى 6.35٪ و5.79٪ على التوالي، ما يسلط الضوء على تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة خارج المجتمعات الشاطئية التقليدية.

كما حافظ الطلب على الإيجار على استقراره في عدة مناطق أخري، حيث ارتفعت متوسط الإيجارات للشقق في "قرية الحمراء" و"جزيرة المرجان" بنسب تصل إلى 14٪ و10٪ على التوالي، بينما شهد "ميناء العرب" نمواً قوياً في إيجارات الشقق المكونة من غرفة وغرفتين، مما يعكس تزايد اهتمام المستأجرين بالعيش على الواجهة المائية وفي مجتمعات متكاملة.

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيدر علي خان أن إمارة رأس الخيمة تدخل مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بارتفاع قيم العقارات، وعوائد إيجارية واعدة، وخريطة تطوير طويلة الأمد واضحة المعالم.

وأضاف أن السوق العقارية في رأس الخيمة تشهد مرحلة من الثقة الكبيرة من جانب المستأجرين والمستثمرين على حد سواء، لا سيما في المجتمعات الشاطئية والمخطط لها بشكل رئيسي، والتي توفر نمط حياة متكامل إلى جانب أساسيات استثمارية قوية.

وأشار إلى أنه مع اكتمال المشاريع الكبرى وتنامي الطلب تدريجياً، تتضح معالم رأس الخيمة كسوق يتمتع بعمق حقيقي وإمكانات طويلة الأمد، متوقعاً أن تعزز الإمارة مكانتها كوجهة استثمارية ذكية ومستقبلية داخل الإمارات، حيث توفر فرصاً متكاملة للنمو الرأسمالي والدخل الإيجاري.