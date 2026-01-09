«فلاي دبي» تلغي رحلاتها إلى إيران اليوم

قال متحدث رسمي باسم «فلاي دبي» إن الشركة ألغت رحلاتها إلى إيران بتاريخ 9 يناير 2026، مؤكداً أنها على تواصل مباشر مع المسافرين المتأثرين بهذا الإلغاء. وأضاف أن «فلاي دبي» ستواصل متابعة الوضع عن كثب، وستُجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتها وفقاً للتطورات.

ونصحت «فلاي دبي» عملاءها بالتواصل مع مركز الاتصال في دبي، أو زيارة متجر فلاي دبي للسفر، أو التواصل مع وكيل السفر المعتمد للاستفسار عن خيارات إعادة الحجز.

كما دعت الشركة المسافرين إلى تحديث بيانات الاتصال عبر قسم «إدارة الحجز»، والتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم على موقع «فلاي دبي».