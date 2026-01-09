مطار دبي يسجل أكثر شهر ازدحاما في تاريخه مع 8.8 مليون مسافر خلال ديسمبر

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث إن مطار دبي الدولي سجل خلال شهر ديسمبر الماضي أعلى حركة مسافرين شهرية في تاريخه الممتد على مدار 65 عامًا، حيث بلغ عدد المسافرين الذين عبروا المطار نحو 8.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 8.3 مليون مسافر في ديسمبر 2024، في مؤشر واضح على النمو المستمر والطلب الاستثنائي على السفر عبر دبي.

وأكد غريفيث، عبر منصة «لينكد إن»، أن هذا الأداء القياسي اختتم به عام 2025 ويمهد لبداية قوية لعام 2026، مشيرا إلى أن مطار دبي واصل تحطيم الأرقام القياسية مع مطلع العام الجديد.

وأوضح أن يوم 3 يناير شهد تسجيل أعلى عدد مسافرين في يوم واحد بتاريخ مطار دبي الدولي، حيث بلغ عدد الضيوف 324 ألف شخص، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق ليوم واحد، تلاه يوم 4 يناير باستقبال 322 ألف مسافر عبر مباني المطار.

وأشار الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إلى أن الطلب خلال موسم الذروة الحالي كان استثنائيا، معربا عن سعادته بقدرة مطارات دبي على إدارة هذا النمو الكبير بكفاءة عالية. وأضاف أن نجاح تشغيل المطار بهذه الأحجام اليومية الكبيرة يعكس قوة المنظومة التشغيلية، ويعود في جوهره إلى مرونة الفرق العاملة واستعدادها المسبق.

وشدد غريفيث على أن تشغيل أكبر مطار دولي في العالم لا يمكن أن يتم دون شراكات وثيقة، لافتا إلى الدور المحوري للتعاون والتكامل مع شركاء خدمات المطار ضمن منظومة oneDXB، ومعبّرا عن امتنانه لهذا التعاون الذي يتجلى بوضوح خلال فترات الذروة.

وبيّن أن هذه الفترات المزدحمة تمثل بالنسبة لمطارات دبي فرصة لرؤية نتائج التخطيط والتحضير والعمل الجماعي، حيث تتكامل الجهود لضمان انسيابية حركة المسافرين يوميا.

وتوقع غريفيث استمرار معدلات الحركة المرتفعة خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الأعداد اليومية ستبقى فوق 300 ألف مسافر خلال الأسبوع التالي، مع توقع استقبال نحو 3.4 مليون ضيف خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 11 يناير.

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أن عام 2026 يحمل آفاقا واعدة من حيث النمو والإنجازات.