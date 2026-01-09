ازدياد التنافس على الأرقام المميزة لعضوية «سكاي واردز طيران الإمارات»

يواصل المزاد الإلكتروني الحصري، الذي أعلنت عنه مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، والذي يتيح فرصة اقتناء أرقام عضوية مميزة في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، بمزايا الفئة البلاتينية الصالحة لمدة 20 عاماً، تسجيل مشاركات قوية من قبل المتبرعين المشاركين، في وقت قالت «طيران الإمارات» إن عائدات هذا المزاد ستوجه لدعم البرامج الإنسانية التي تنفذها المؤسسة لمصلحة الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم.

ويجمع المزاد بين التفرّد في امتلاك أرقام عضوية نادرة ضمن برنامج «سكاي واردز»، والمساهمة في دعم قضية إنسانية نبيلة، حيث تُسهم العائدات بشكل مباشر في توفير فرص تعليمية أفضل للأطفال المستفيدين من برامج مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، في وقت سجلت العضوية ذات الرقم «EK 700 0000 000» أعلى قيمة، حتى منتصف الليل في التاسع من يناير الجاري، مسجلة 650 ألف درهم، علماً بأن المزاد سيغلق في 17 يناير الجاري.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، أطلقت - بالتعاون مع «شركة الإمارات للمزادات» - مزاداً إلكترونياً حصرياً يتيح للمشاركين من مختلف أنحاء العالم فرصة اقتناء أرقام عضوية مميزة في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» مع مزايا الفئة البلاتينية لمدة 20 عاماً، لافتاً إلى أن المزاد ينتهي في 17 يناير الجاري.

وأضاف كاظم لـ«الإمارات اليوم» أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها، موضحاً أن كامل عائدات المزاد ستُوجَّه لدعم البرامج الإنسانية التي تنفذها المؤسسة لمصلحة الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم، مشيراً إلى أن حصيلة المزاد ستُستخدم لدعم 14 منظمة غير حكومية في تسع دول، تعمل في مجالات أساسية تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والسكن، والتغذية، والتدريب المهني، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال، وتمكينهم من مستقبل أفضل.

وأكد أن المزاد مفتوح أمام جميع أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، الذي وصل عدد أعضائه إلى 37 مليون عضو في 190 دولة.

وأكد كاظم أن هذه المبادرة تعكس التزام «طيران الإمارات» بالمسؤولية المجتمعية والابتكار في دعم العمل الإنساني، لافتاً إلى أن المزاد يوفّر للمتبرعين فرصة الجمع بين المساهمة في إحداث أثر إنساني مستدام، والحصول على مزايا حصرية ضمن برنامج «سكاي واردز».

وقال: «يعقد المزاد رقمياً بالكامل عبر منصة (الإمارات للمزادات)، مشيراً إلى أن التسجيل مجاني وسهل، ويمكن إتمامه خلال دقائق عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، مع إمكانية تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية الإماراتية للمقيمين في الدولة».

وأوضح أنه سيتم إخطار الفائزين خلال 24 ساعة من انتهاء المزاد في 17 يناير 2026، معرباً عن أمله في مشاركة الجميع بالمزاد، ذلك أن كل مساهمة تُحدث فرقاً حقيقياً.

وتابع كاظم: «مدة صلاحية عضوية الفئة البلاتينية ستحدد وفقاً لقيمة العرض الفائز»، مشيراً إلى أن المزاد يتضمن ست فئات للمزايدة، تبدأ الأولى بمبلغ 70 ألف درهم، ليحصل الفائز بموجبها على عضوية بلاتينية لمدة سنة واحدة. ومع ارتفاع قيمة المزايدة، تزداد مدة العضوية، فيما تبدأ الفئة الثانية من 250 ألف درهم وتتيح عضوية لمدة ثلاث سنوات، والفئة الثالثة من 325 ألف درهم وتتيح عضوية لمدة خمس سنوات، والفئة الرابعة من 650 ألف درهم وتتيح عضوية لمدة 10 سنوات، وأضاف أن الفئة الخامسة تبدأ من 950 ألف درهم، وتمنح الفائز عضوية بلاتينية لمدة 15 عاماً، أما الفئة السادسة فتبدأ من 1.5 مليون درهم أو أكثر، لتمنح عضوية بلاتينية لمدة 20 عاماً، وهي المدة القصوى المتاحة ضمن المزاد.

وأكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، أن هناك طلباً قوياً على أرقام العضوية المميزة، خصوصاً الرقم (7000000000)، مبيناً أن هذا الإقبال يعكس القيمة العالية التي يوليها المشاركون للعضوية البلاتينية، إلى جانب الرغبة في دعم المبادرات الإنسانية التي تقودها «مؤسسة طيران الإمارات الخيرية».

الفئة البلاتينية من «سكاي واردز طيران الإمارات»

تُعد الفئة البلاتينية أعلى فئات «برنامج سكاي واردز طيران الإمارات»، ومخصصة لأكثر العملاء ولاءً، ويتم الحصول عليها عادة بعد جمع 150 ألف ميل من فئة العضوية أو أكثر، مع تنفيذ رحلة مؤهلة واحدة على الأقل في الدرجة الأولى أو درجة الأعمال.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن أعضاء الفئة البلاتينية يتمتعون بمجموعة كاملة من مزايا الفئات الزرقاء والفضية والذهبية، إضافة إلى امتيازات حصرية إضافية، كما يحصل الأعضاء على خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي مجاناً، وأولوية إنجاز إجراءات السفر في الدرجة الأولى في المطار، إلى جانب خدمة تسليم الأمتعة الفاخرة، ويتمتعون بالدخول إلى شبكة صالات «طيران الإمارات» العالمية في الدرجتين الأولى والأعمال، مع إمكانية اصطحاب ضيف مجاناً.

ويحصل أعضاء الفئة البلاتينية على 100% من أميال «سكاي واردز» الإضافية، عن كل رحلة على متن «طيران الإمارات» أو «فلاي دبي»، كما يمكنهم منح عضوية الفئة الذهبية لزوج أو صديق.

مؤسسة طيران الإمارات الخيرية

تُعد مؤسسة طيران الإمارات الخيرية الذراع الخيرية والرسمية لـ«طيران الإمارات»، وتهدف إلى تمكين الأطفال المحرومين من التعليم والرعاية الصحية، والسكن، والتغذية، والتدريب المهني، ويتم تمويل أنشطتها من تبرعات متعاملي «طيران الإمارات» وموظفيها، وقد نفّذت حتى الآن أكثر من 50 مشروعاً إنسانياً، تُوجَّه أغلبية التبرعات فيها مباشرة إلى البرامج الميدانية.