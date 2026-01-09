«طيران الإمارات» ترفع عدد رحلاتها إلى كوبنهاغن وفوكيت وكيب تاون

وسّعت «طيران الإمارات» نطاق تشغيل طائراتها من طراز «بوينغ 777» المحدّثة، وطائرات «إيرباص A350» الجديدة، لتشمل العديد من الوجهات الرئيسة، وتدخل بذلك الدرجة السياحية الممتازة إلى 10 وجهات جديدة.

وأفادت الناقلة بأنها ستُشغّل طائرات «إيرباص A350» على رحلاتها اليومية الجديدة إلى كوبنهاغن، وفوكيت، وكيب تاون، لتتكامل الرحلة اليومية الإضافية إلى هذه الوجهات مع جداول الرحلات القائمة.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه من المقرر أن تشغّل طائراتها من طراز «إيرباص A380» و«بوينغ 777»، و«إيرباص A350» المُجهزة بالدرجة السياحية الممتازة على أكثر من 84 وجهة، بحلول الأول من يوليو المقبل.

وفصّلت الناقلة أنها، ابتداءً من الأول من يونيو المقبل، ستشغل رحلة يومية ثانية بين دبي وكوبنهاغن، ورحلة يومية ثالثة بين دبي وفوكيت، كما ستسير رحلة يومية ثالثة إلى كيب تاون ابتداءً من الأول من يوليو، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات الجديدة باستخدام طائرات «إيرباص A350» الحديثة التي تتضمن مقصورة للدرجة السياحية الممتازة.

وستشغّل «طيران الإمارات» طائرة «بوينغ 777-300 ئي آر» محدثة على رحلتي الذهاب والعودة بالنسبة لوجهتي برشلونة ومكسيكو، ابتداءً من الأول من فبراير، كما ستُشغّل ابتداءً من 29 مارس، طائرة «إيرباص A350» على رحلتي الذهاب والعودة لوجهة روما، وإضافة رحلة يومية ثانية إلى كوبنهاغن، ابتداءً من الأول من يونيو.

أمّا بالنسبة لوجهات آسيا، فستشغّل «طيران الإمارات»، ابتداءً من 29 يناير، رحلتين من أصل سبع رحلات أسبوعية بين دبي وكوتشين بطائرة «بوينغ 777-300 إل آر» محدثة.

وستبدأ ابتداءً من الأول من مارس، بتشغيل رحلتي الذهاب والعودة لوجهة كراتشي على متن الطراز نفسه.

وكشفت «طيران الإمارات» أنها ستُشغّل رحلتي الذهاب والعودة لوجهة تايبيه، على متن طائرات «بوينغ 777-300 إل آر» المحدّثة، ابتداء من 15 مارس وحتى 30 أبريل.

وابتداءً من الأول من يوليو، ستضيف «طيران الإمارات» رحلة يومية ثالثة بين دبي وفوكيت، فيما ستشغل، ابتداءً من 29 مارس المقبل، رحلتَي الذهاب والعودة لوجهة بريزبن بطائرات «بوينغ 777-300 ئي آر» المحدّثة.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها ستشغل طائرة «بوينغ 777-300 ئي آر» المحدثة على رحلتَي الذهاب والعودة لمدينة البصرة العراقية، اعتباراً من 29 يناير، وطائرة «بوينغ 777 محدّثة» على رحلتي الذهاب والعودة لمدينة الكويت، من الأول من فبراير حتى 30 أبريل، فيما سيتم تشغيلهما باستخدام طائرة «إيرباص A350»، من الأول من مايو فصاعداً.

أما طهران، فستُشغّل الناقلة «بوينغ 777» محدثة على رحلتي الذهاب والعودة، اعتباراً من 29 مارس.