«أبوظبي للتنمية» يُطلق منصة عالمية لتمويل مشروعات المياه

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية إطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، الهادفة إلى تمويل مشروعات تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم.

وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة مليارَي دولار، ما يعادل 7.34 مليارات درهم، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية.

كما سيخصص الصندوق أول هذه التمويلات بقيمة مليار دولار (3.67 مليارات درهم)، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في الدول النامية، وتمكين المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، ودعم الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، إلى جانب بناء شراكات دولية تُعزّز التعاون والتمويل المشترك، ودعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، بما يُسهم في إبراز الدور التنموي لدولة الإمارات عالمياً.

كما تنسجم المبادرة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب العالم.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن إطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه» يجسد التزام الصندوق بدعم توجهات القيادة الرشيدة في التعامل مع مختلف القضايا التنموية العالمية الأكثر تأثيراً في حياة المجتمعات، لافتاً إلى أن الإطلاق يأتي في إطار تفعيل مستهدفات الاستراتيجية الجديدة للصندوق 2030، بالتركيز على دعم القطاعات الإنمائية ذات الأولوية.

وأضاف: «من خلال إطلاقنا للمنصة نؤكد التزامنا الفاعل تجاه المجتمع الدولي بدعم التحديات العالمية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، سعياً منا إلى استدامة موارده لتنعم الأجيال القادمة بحياة أفضل».