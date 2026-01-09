«الإمارات دبي الوطني» يطلق أكبر إصدار لسندات مستدامة بمليار دولار

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن استكماله أول إصدار سندات مستدامة ثنائية الشريحة بقيمة مليار دولار، ضمن إطار برنامجه سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN)، وتتضمن شريحة زرقاء بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، وأخرى خضراء بقيمة 700 مليون دولار لأجل خمس سنوات.

ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لسندات زرقاء في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أكبر إصدار لسندات زرقاء - خضراء ثنائية الشريحة تصدره مؤسسة مالية على مستوى العالم.

وقال البنك، في بيان، إنه من خلال هذا الإصدار، يؤكد التزامه بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يتم تخصيص عائدات الإصدار لدعم الهدف (14) الحياة تحت الماء، والهدف (13) العمل المناخي.

ويعكس هيكل السندات ثنائية الشريحة النهج المبتكر للمجموعة في التمويل المستدام، وتنويع قاعدة المستثمرين، إلى جانب توجيه العائدات نحو حماية البيئة البحرية، ومشروعات المياه المستدامة، والمبادرات الخضراء، بما يتوافق مع إطار عمل التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي تم تحديثه في نوفمبر عام 2025.

وحظي الطرح بإقبال قوي من المستثمرين العالميين المهتمين بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس الثقة الكبيرة بالجدارة الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومكانته الرائدة في السوق، والتزامه الراسخ ببرنامج الاستدامة.

وشهدت الصفقة مشاركة «تي رو برايس»، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول ورائدة في سوق الاستثمارات الزرقاء، والتي اكتتبت في الشريحة الزرقاء في إطار التزامها بالتمويل المستدام المتعلق بالمحيطات والمياه، ويلتزم هذا الإصدار بأفضل الممارسات العالمية بموجب مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ويتماشى مع الإرشادات الناشئة الخاصة بالسندات الزرقاء.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «يؤكد هذا الإصدار من السندات الزرقاء والخضراء ثنائية الشريحة مدى عمق وتنوع أسواق الدين المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «نواصل حشد رؤوس الأموال لدعم وحماية الأولويات البيئية في منطقتنا، بما في ذلك الحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، وتسريع التحول في قطاع الطاقة، ومع الإقبال القوي من المستثمرين الذي يعكس تنامي الثقة باستراتيجيتنا للتمويل المستدام، تسهم هذه الصفقة بتعزيز دورنا المحوري في تنفيذ الأجندة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة».

بدوره، قال كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، فيجاي بينز: «يسهم هذا الإصدار بترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني بين المؤسسات المصرفية السبّاقة في أسواق السندات الزرقاء بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ونؤكد التزامنا بتقديم أدوات مبتكرة للتمويل المستدام، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين العالميين المهتمين بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جهته، قال رئيس قسم الاستثمار المؤثر في شركة «تي رو برايس»، مات لوتون: «يسعدنا أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة المبتكرة للسندات الزرقاء، والتي ستسهم في حشد رؤوس أموال كبيرة لدعم الاقتصاد الأزرق».

وأضاف: «باعتقادنا أن هذه الصفقة ستلبي أولوية تنموية مهمة، وستتيح الفرصة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية، ونأمل أن تدعم هذه الصفقة سوق السندات الزرقاء، وأن تكون نموذجاً يُحتذى في الإصدارات المستقبلية».