مركز بحوث «ديوا» ينشر 346 ورقة بحثية

أصدر مركز البحوث والتطوي، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، تقريره الخامس حول الأوراق العلمية والبحثية التي نشرها المركز في مؤتمرات ومجلات علمية دولية ودوريات متخصصة محكّمة، وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن العدد الإجمالي للأوراق البحثية التي نشرها المركز في مؤتمرات ومجلات علمية عالمية محكَّمة ارتفع إلى 346 ورقة، بعدما أضاف التقرير 71 ورقة بحثية جديدة، وأوضح أن الأبحاث تناولت مجالات متنوعة، كالطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمواد المتقدمة، مشيراً إلى أن المركز أحرز إنجازاً في مجال الابتكار بتسجيله 64 براءة اختراع، من بينها 18 براءة حصل عليها، والبقية قيد الإجراء.