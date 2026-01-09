غرف دبي تنظم «منتدى دبي للأعمال - الصين» مايو المقبل

أعلنت غرف دبي، أمس، تنظيم الدورة الدولية الخامسة من منتدى دبي للأعمال، والثانية التي تقام في الصين، بمدينة شينغن، يوم 14 مايو 2026، بهدف تعريف مجتمع الأعمال الصيني بالفرص المتنوعة والواعدة التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأفادت الغرف، في بيان، بأن المنتدى يهدف إلى فتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات الاستراتيجية بين الصين ودبي، حيث يستعرض المقومات الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، باعتبارها منصة انطلاق مثالية للشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «عودتنا إلى الصين لتنظيم منتدى دبي للأعمال، وتحديداً إلى مدينة شينغن المعروفة بمركز الابتكار والتكنولوجيا، تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز هذه الشراكة الاقتصادية الحيوية ودورها المحوري في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث نسعى من خلال المنتدى إلى بناء مسارات عملية ومستدامة للنمو، وتمكين الشركات الصينية الرائدة من الاستفادة من المنصة الاستراتيجية التي توفرها دبي لدعم توسعها العالمي».

وأضاف لوتاه: «استناداً إلى الزخم الإيجابي الذي حققته الدورة السابقة بالصين في عام 2024، يُشكّل المنتدى حافزاً لاستكشاف فرص التعاون الجديدة والشراكات والمشروعات المشتركة التي تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسي ملامح مرحلة جديدة من الازدهار المشترك».

ويُشكّل المنتدى منصة رفيعة المستوى لتطوير علاقات الأعمال والشراكات الاقتصادية، حيث يجمع نخبة من قادة الشركات متعددة الجنسيات، وشركات التكنولوجيا سريعة النمو، والشركات المليارية الناشئة «يونيكورن»، إلى جانب المستثمرين في رأس المال المُخاطِر، وممثلي الشركات العائلية، كما يشارك في المنتدى وفد رفيع المستوى من دبي.

يذكر أن عدد الأعضاء الصينيين النشطين المسجلين في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ 6190 شركة، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025.