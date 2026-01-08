غرف دبي تنظم "منتدى دبي للأعمال – الصين" مايو المقبل

أعلنت غرف دبي عن تنظيم الدورة الدولية الخامسة من منتدى دبي للأعمال، والثانية التي تقام في جمهورية الصين الشعبية، في مدينة شينجن، في 14 مايو 2026، بهدف تعريف مجتمع الأعمال الصيني بالفرص التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية "D33".

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات الإستراتيجية بين الصين ودبي، حيث يستعرض المقومات الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، باعتبارها منصة انطلاق مثالية للشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

ويُقام المنتدى في شينجن، ليعكس الأهمية الإستراتيجية لموقع الحدث في قلب منطقة الخليج الكبرى– هونغ كونغ، إحدى أبرز المراكز العالمية للابتكار التكنولوجي.

وقال مدير عام غرف دبي محمد علي راشد لوتاه، إن تنظيم منتدى دبي للأعمال في الصين، وتحديداً في مدينة شينجن المعروفة بمركز الابتكار والتكنولوجيا، يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز هذه الشراكة الاقتصادية الحيوية ودورها المحوري في مجال الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن العرف تسعى من خلال المنتدى إلى بناء مسارات عملية ومستدامة للنمو، وتمكين الشركات الصينية الرائدة من الاستفادة من المنصة الاستراتيجية التي توفرها دبي لدعم توسعها العالمي.

وأضاف أنه استناداً إلى الزخم الإيجابي الذي حققته الدورة السابقة في الصين بالعام 2024، يشكل المنتدى حافزاً لاستكشاف فرص التعاون الجديدة والشراكات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وترسي ملامح مرحلة جديدة من الازدهار المشترك.

ويجمع المنتدى نخبة من قادة الشركات متعددة الجنسيات، وشركات التكنولوجيا سريعة النمو، والشركات المليارية الناشئة "يونيكورن"، إلى جانب المستثمرين في رأس المال المُخاطِر، وممثلي الشركات العائلية، كما يشارك في المنتدى وفد رفيع المستوى من دبي يضم كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وممثلي الشركات العائلية، وكبار قادة مجتمع الأعمال بالإمارة.

ويشهد الحدث تنظيم اجتماعات أعمال ثنائية بين الشركات من الجانبين، وجلسات نقاشية تغطي عدة قطاعات، وحوارات بناءة، بهدف ترسيخ أطر التعاون طويل الأمد، كما توفر الجلسات التي يعقدها المنتدى فرصًا لتبادل الرؤى والأفكار الجوهرية في مجالات الابتكار، والتجارة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المستقبلية.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرف دبي لتوسيع شبكتها العالمية، وتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يعكس الحضور المتنامي والمتسارع للشركات الصينية في دبي متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تجاوز عدد الأعضاء الصينيين النشطين المسجلين في عضوية غرفة تجارة دبي 6,190 شركة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025.

وكانت النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين، والتي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس العام 2024، قد استقطبت أكثر من 800 من قادة الأعمال والمستثمرين، وأثمرت عن إبرام عدة شراكات مع مؤسسات صينية رائدة.