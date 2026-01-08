"دبي الدولي" يواصل تصدره كأكبر محور للنقل الجوي في العالم

سجل مطار دبي الدولي، خلال يناير الجاري، نحو 5.5 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (11 مليون مقعد في الاتجاهين)، ليتصدر بذلك مطارات العالم، مواصلاً تسجيل مستويات قياسية جديدة، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «دبي الدولي» بقي أكثر مطارات العالم ازدحاماً في يناير 2026، بزيادة قدرها 4% في السعة المقعدية، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويواصل مطار دبي تحقيق مكاسب قوية، مقارنة بمستويات العام الماضي، حيث ارتفعت السعة المقعدية في المطار بمعدلات مستمرة، وسجل مستوى قياسياً في ذروة صيف العام الماضي، ومستوى قياسياً خلال ديسمبر الفائت.

وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية بمطار دبي الدولي مع رفع شركات الطيران عملياتها التشغيلية بشكل مستمر، تزامناً مع ذروة الطلب في بداية العام الجديد، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وفي المؤشر الإجمالي (الرحلات الدولية والمحلية)، تصدّر مطار دبي الدولي قائمة مطارات العالم، وجاء مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الأميركي في المركز الثاني، مسجلاً 4.9 ملايين مقعد، تلاه مطار طوكيو هانيدا مسجلاً 4.6 ملايين مقعد، ومطار قوانغتشو باييون في المركز الرابع بنحو 4.4 ملايين مقعد، ومطار هونغ كونغ خامساً بنحو 4.3 ملايين مقعد.

ورفع "دبي الدولي" الفارق مع نظيره الأميركي "هارتسفيلد أتلانتا" الذي حل ثانياً إلى 580 ألف مقعد أكثر من 1.1 مليون في الاتجاهين.

وفي مؤشر الرحلات الدولية فقط، جاء مطار دبي أيضاً في المركز الأول تلاه مطار هيثرو لندن بنحو أربعة ملايين مقعد، ومطار سيؤول في المركز الثالث بنحو 3.88 ملايين مقعد، ومطار سنغافورة بنحو 3.7 ملايين مقعد، ومطار اسطنبول في المركز الخامس بنحو 3.4 ملايين مقعد.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مطارات دبي، فقد واصل مطار دبي الدولي تحطيم الأرقام القياسية لحركة المسافرين ربع السنوية في تاريخه الممتد 65 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر، بنمو بلغ 1.9%، مقارنة بالعام الماضي.