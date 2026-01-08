«أدنوك» تقرر الاستثمار بـ «تطوير الغاز العميق» في حقل «صرب»

أعلنت شركة «أدنوك»، أمس، اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» في المشروع الاستراتيجي لتطوير الغاز العميق في حقل «صرب»، الواقع ضمن امتياز «غشا» البحري في أبوظبي.

ومن المخطط أن يبلغ الإنتاج اليومي للمشروع، قبل نهاية العقد الحالي، 200 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وهو ما يكفي لإنتاج طاقة توفر احتياجات أكثر من 300 ألف منزل من الكهرباء يومياً.

وأفادت «أدنوك»، في بيان، بأنه سيجري استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في عمليات هذا المشروع المتطور تقنياً، الذي سيتم تشغيله عن بُعد من جزيرة أرزنة، ليستفيد من البنية التحتية الموجودة فيها لرفع الكفاءة وتعزيز السلامة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، مصبح الكعبي: «يسرنا تأكيد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في المشروع الاستراتيجي لتطوير الغاز العميق في حقل( صرب) الواقع ضمن امتياز (غشا)، والذي يسهم في تعزيز مساعينا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الغاز المتميزة في أبوظبي، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد الحيوي، ويعزز دورها كمصدِّر موثوق للغاز إلى الأسواق العالمية».

وأضاف: «سيستفيد المشروع من أدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كما سيعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التكامل عبر البنية التحتية البحرية لأدنوك لرفع الكفاءة وخلق وتعزيز القيمة».

يذكر أن مشروع تطوير الغاز العميق في حقل «صرب» يقع على بُعد 120 كيلومتراً من شواطئ أبوظبي، ويتشكل من منصة بحرية جديدة تضم أربع آبار لإنتاج الغاز، تتصل بجزيرة داس، حيث سيتم ربط الغاز بمرافق «أدنوك للغاز» لمعالجته في مراحل التطوير والإنتاج، ما يعزز التكامل مع المشروعات الأخرى التابعة لـ«أدنوك».