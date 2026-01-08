«دبي للسياحة» تُخرّج 2400 مرشد من 50 جنسية خلال 5 أعوام

تحتفي كلية دبي للسياحة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالعام الخامس على إطلاق برنامج المرشد السياحي، المبادرة الافتراضية التي نجحت في تدريب وتخريج أكثر من 2400 مرشد سياحي مرخص، من أكثر من 50 جنسية، للارتقاء بتجارب الزوار في جميع أنحاء دبي.

ودعت الكلية المواطنين والمقيمين المهتمين بمجال الإرشاد السياحي إلى الانضمام للبرنامج الذي يهدف إلى تأهيل المشاركين وتزويدهم بالتدريبات اللازمة، وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة، للحصول على رخصة المرشد السياحي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتُعدّ هذه الرخصة الوثيقة الرسمية الوحيدة في الإمارة التي تخول حامليها العمل مرشدين سياحيين ضمن الشركات السياحية المسجلة في دبي، بما يتيح لهم مرافقة الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتقديم تجربة غنية تعكس تنوع دبي الثقافي، وتدعم نمو قطاعها السياحي.

وذكرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، أن برنامج المرشد السياحي يأتي ليواكب النمو المتسارع في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي، واحتياجات قطاعي السياحة والضيافة، لاسيما مع استمرار الإمارة في تحقيق معدلات نمو قياسية في هذا المجال لسنوات متتالية، حيث استقبلت خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، أكثر من 17.55 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأوضحت الدائرة أن «المرشد السياحي» يستقبل طلبات المتقدمين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، بينما يتميز البرنامج بنظام تدريبي شامل ومرن عبر الإنترنت، ما يتيح للمشاركين استكمال المتطلبات التعليمية بكفاءة، وفقاً لجدولهم الزمني الخاص، لافتة إلى إن التدريب يتوفر حالياً باللغتين الإنجليزية و«الماندرين».

ويسهم البرنامج في استقطاب الكفاءات المحلية وتمكين المرشدين المعتمدين من الحصول على فرص عمل مرنة بدوام جزئي أو كامل، وتأسيس مشروعاتهم الخاصة، ما يضمن الارتقاء بتجارب الزوار وتمكينهم من التعرّف إلى دبي وتراثها، من خلال سكانها وتقديم خدمات سياحية متميزة.

ويُعدّ برنامج المرشد السياحي رحلة تعليمية افتراضية بالكامل، تتناسب مع وتيرة التعلم عند كل طالب، وتتضمن نحو 21 ساعة تدريبية، وبمجرد التحقق من المستندات، يمنح المشاركون مدة أقصاها 90 يوماً لإكمال البرنامج.

ويشتمل البرنامج على خمسة مستويات من التقييم، من ضمنها مقابلة افتراضية، واختبار عملي، وجميعها متاحة عن بُعد للمشاركين. وفور اجتياز البرنامج بنجاح، يحصل الخريجون على رخصة رسمية كمرشدين سياحيين ليباشروا رحلتهم المهنية.

وقالت نائب الرئيس - التوطين والإرشاد السياحي في كلية دبي للسياحة، مريم سلطان المعيني: «نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة لإطلاق برنامج (المرشد السياحي) بنسخته الإلكترونية، وإننا نفخر بهذا البرنامج الذي نجح في تأهيل وترخيص آلاف المرشدين الذين لعبوا دوراً محورياً في إبراز المقومات والتجارب السياحية المتميزة لدبي أمام زوارها الدوليين».