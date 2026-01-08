«بروج» تُطوّر أولى عمليات التشغيل الذاتية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة بروج «بي إل سي» الإكمال الناجح لإثبات مفهوم عمليات التشغيل الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمنشأتها في الرويس، وذلك بالتعاون مع «هانيويل».

ويُسهم هذا الإنجاز في دعم استراتيجية «بروج» لتعزيز الأداء التشغيلي، وترسيخ تنافسيتها على المدى الطويل، وتحقيق طموح «أدنوك» بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم.

وبالاستناد إلى التجارب، التي أُجريت في عام 2025، يُمثّل إثبات المفهوم تقدّماً ملموساً نحو تطوير أول غرفة تحكم في صناعة البتروكيماويات تعمل بالذكاء الاصطناعي، للتشغيل الفوري والكامل في الزمن الحقيقي وعلى نطاق واسع.

وقد أُجريت التجارب في بيئة إنتاج فعلية، وأظهرت النتائج إمكانية رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 20%، وتعزيز الموثوقية لتقليل فترات التوقف بنسبة 20%، وتحسين الأداء الإنتاجي، مع خفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى 15%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، هزيم سلطان السويدي، إن هذا الإنجاز يعكس التزام «بروج» بتسريع النمو وتعزيز القيمة للمساهمين، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ومن خلال تطوير قدرات التشغيل الذاتي بالتعاون مع هانيويل، تُعزّز بروج موقعها التنافسي، وتدعم طموح أدنوك بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم.

من جهته، قال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «هانيويل» لأتمتة العمليات، جيم ماسو، إن التعاون مع شركة بروج يشكل نموذجاً رائداً في مجال دمج العمليات الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال، ضمن منظومة إنتاج فعلية.