«دبي المالي» يُحلّق فوق مستوى 6200 نقطة بمكاسب 10 مليارات درهم

حلّق مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 6200 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ليرتفع، عند إغلاق تعاملات أمس، بنسبة 1.068%، أو ما يعادل 66.01 نقطة، عند مستوى 6248.56 نقطة، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات، أبرزها العقارات والصناعة والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى أكثر من 1.027 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ1.017 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 10 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق ارتفاع جماعي للقطاعات، وعلى رأسها أسهم قطاع العقارات بـ2.03%، والصناعة بنسبة 1.16%، والبنوك بـ0.8%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 140.46 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 341.57 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 201.11 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 882.13 مليون درهم، بعد التداول على نحو 233.34 مليون سهم، وتنفيذ 15227 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«العربية للطيران»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، على نحو 67.25% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 593.3 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 882.13 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية نشاط السوق، من حيث السيولة، بنحو 324.35 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.06% عند 14.8 درهماً، فيما جاء سهم «إعمار للتطوير» ثانياً بقيمة تداولات 83.74 مليون درهم، بنمو 2.81% عند 16.45 درهماً، وهو أعلى سعر إغلاق منذ إدراجه.

وحلّ سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 55.73 مليون درهم عند 29.4 درهماً للسهم، فيما سجل سهم «بنك دبي الإسلامي» تداولات بنحو 48.71 مليون درهم، مرتفعاً 1.17% عند 9.49 دراهم للسهم.

وبلغت تداولات سهم «العربية للطيران» نحو 47.22 مليون درهم مرتفعاً 4.62% عند أعلى سعر منذ الإدراج مسجلاً 4.98 دراهم، في حين بلغت تداولات سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» 33.54 مليون درهم عند 9.94 دراهم للسهم بارتفاع 0.7%.

في سياق متصل، شهدت جلسة أمس تسجيل سهم شركة «أليك القابضة» أعلى إغلاق له منذ الإدراج، حيث ارتفع بنسبة 1.19% عند 1.74 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها 24.78 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.514%، ليغلق عند مستوى 10047.83 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.126 تريليونات درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ3.123 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو ثلاثة مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.26 مليار درهم، بعد التداول على نحو 452.04 مليون سهم، وتنفيذ 18606 صفقة.

. أسهم «إعمار للتطوير» و«أليك القابضة» و«العربية للطيران» تسجل أعلى سعر منذ الإدراج.