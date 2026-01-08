«دبي للمقاصة» و«ناسداك دبي» تحصلان على تصنيف المستوى الأول من «ESMA»

أعلنت شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، وبورصة «ناسداك دبي»، حصولهما رسمياً على تصنيف جهة مقاصة مركزية لدولة ثالثة من الفئة الأولى «Tier 1 TC CCP» من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق «ESMA»، وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر 2025.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا الإنجاز يجعل «دبي للمقاصة» و«ناسداك دبي» الجهة الأولى والوحيدة للمقاصة المركزية «CCP» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحصل على تصنيف المستوى الأول من الهيئة الأوروبية، في محطة مهمة تعكس تطور البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات، وتؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً معترفاً به لخدمات ما بعد التداول، يتمتع بالمرونة والتوافق مع المعايير الدولية.

ويتيح تصنيف المستوى الأول لـ«دبي للمقاصة» و«ناسداك دبي»، دعم أنشطة المقاصة التي تشمل الربط مع مشاركين ومؤسسات من الاتحاد الأوروبي كأعضاء لخدمات ما بعد التداول، بما يُعزّز الربط العابر للحدود بين أسواق رأس المال في دبي ودول الاتحاد الأوروبي، ويقوي دورها حلقة وصل بين المُصدِرين الإقليميين والمستثمرين العالميين.

ويؤكد قرار الهيئة الأوروبية أن «دبي للمقاصة»، الخاضعة لتنظيم وإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات «SCA»، و«ناسداك دبي»، الخاضعة لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية «DFSA»، تعملان ضمن أُطر تنظيمية متوافقة مع لائحة البنية التحتية للأسواق الأوروبية «EMIR»، بما يعكس قوة ونضج البيئة التنظيمية في دبي، وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر والرقابة على الأسواق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «هذا الإنجاز يعكس التقدم الذي حققته دبي في بناء بنية تحتية للأسواق المالية، تحظى بثقة المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية»، مشيراً إلى أن «تصنيف المستوى الأول يُعزّز قدرة الأسواق في دبي على الربط والشراكة مع المؤسسات الأسواق العالمية، ليدعم استراتيجية دبي في جذب رؤوس الأموال إقليمياً وعالمياً».

من جانبها، قالت المدير العام لشركة دبي للمقاصة، فاطمة بن قداد، إن «الحصول على تصنيف المستوى الأول من هيئة الأسواق المالية الأوروبية يُمثّل خطوة مهمة في مسيرة نمو (دبي للمقاصة) على الصعيد الدولي، حيث يُعزّز قدرتها على دعم الأنشطة العابرة للحدود، وتقديم خدمات مقاصة فاعلة ومرنة ومتوافقة مع المعايير العالمية».

وتؤدي «دبي للمقاصة» ومقاصة «ناسداك دبي»، بصفتها جهات مقاصة مركزية مرخصة في دبي، أدواراً محورية في ضمان متانة ونزاهة منظومة ما بعد التداول في الإمارة، بما يدعم النمو طويل الأمد والتكامل الدولي لأسواق رأس المال في دبي.

كما يبرز هذا الاعتراف تنامي التعاون بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات وأوروبا، ويؤكد التزام دبي طويل الأمد بالشفافية والاستقرار المالي وتطوير بنية تحتية للأسواق المالية وفق أعلى المعايير العالمية.

