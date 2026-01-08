7.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات أمس، نحو 7.84 مليارات درهم، بعد تنفيذ 905 صفقات تضمنت مبيعات بقيمة 2.15 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات بواقع 559 مبايعة لوحدات سكنية، و105 مبايعات لمبانٍ، و48 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 712 مبايعة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 159 معاملة بقيمة 4.77 مليارات درهم، موزعة بواقع 92 معاملة لوحدات سكنية، و16 معاملة لمبانٍ، و51 معاملة أراضٍ.

وشهدت تعاملات أمس رهن قطعة أرض في نخلة جميرا بقيمة تبلغ نحو 4.25 مليارات درهم، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 511.35 ألف قدم مربعة، بسعر 8311 ألفاً و28 درهماً للقدم المربعة.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 925.3 مليون درهم، بواقع 34 معاملة توزعت على 13 معاملة لوحدات سكنية، وسبع لمبانٍ، و14 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «برج خليفة» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ138.62 مليون درهم، تلتها منطقة «اليلايس 1» بـ126.69 مليون درهم، ومنطقة «الخليج التجاري» بـ123.38 مليون درهم، فيما سجلت منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» 104.76 ملايين درهم، تلتها «المركز التجاري الثانية» بنحو 101.57 مليون درهم، ومنطقة «نخلة ديرة» بـ 91.86 مليون درهم.