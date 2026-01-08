«الطيران المدني» ترخّص 5 مراكز تدريب للطائرات بدون طيار

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن ترخيص خمسة مراكز تدريب متخصصة في استخدام الطائرات بدون طيار، في إطار جهودها لتطوير الكفاءات والارتقاء بمستوى العاملين في قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات.

وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن هذا الترخيص يهدف إلى توسيع نطاق البرامج التدريبية المعتمدة وفتح الفرص التعليمية والمهنية في قطاع الطيران بدون طيار، بما يعزّز موقع الدولة كمركز إقليمي رائد في الابتكار الجوي.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة في تنظيم وتطوير البرامج التدريبية الفنية والإدارية المرتبطة بالطائرات بدون طيار، بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية، ويعكس التزام الهيئة بأعلى معايير السلامة.

وأوضحت الهيئة أن المراكز الخمسة تشمل كلاُ من: «فيرسا آيروسبيس»، و«إكسبوننت للتجارة الإلكترونية دي دبليو سي»، و«آر سي جي لتجارة الطائرات اللاسلكية»، و«صقور الإمارات للطيران» و«فالكون إي درونز لخدمات التخطيط والتصوير الجوي»، مشيرة إلى أن الشهادات منحت بعد استيفاء المراكز جميع المتطلبات وفق اللوائح الصادرة من الهيئة في مجالات سلامة الطيران وتشغيل أنظمة الطائرات بدون طيار «UAS».

وقال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، المهندس عقيل الزرعوني، إن: «ترخيص هذه المراكز الخمسة يعكس التزام الهيئة بتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجال الطائرات بدون طيار وتأهيلها لمواكبة أحدث التطورات التقنية في قطاع الطيران».

وأضاف: «يدعم هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في الابتكار الجوي، ويعزّز السلامة والجودة في تشغيل الطائرات بدون طيار».