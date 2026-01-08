«الشارقة لريادة الأعمال» يناقش تأسيس المشروعات وسُبل توسيعها

كشف مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 عن القائمة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته التاسعة، من بين قائمة تضم أكثر من 300 مؤسس شركة ورئيس تنفيذي ومستثمر ومبدع من دول عربية وأجنبية.

ويقام المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، يومَي 31 يناير والأول من فبراير 2026، في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، ويقدّم برنامجاً متكاملاً يستهدف رواد الأعمال والمهنيين، والمستثمرين والمواهب الصاعدة، لمناقشة واقع تأسيس المشروعات، وسبل توسيعها واستدامتها في بيئة اقتصادية سريعة التطور، بينما تتوزع مجالات خبرة المتحدثين على قطاعات، منها تكنولوجيا الغذاء والرياضة وجودة الحياة، والتقنية وعلوم الأحياء.

وقالت المدير التنفيذي لـ«شراع»، سارة بلحيف النعيمي: «يوفّر مهرجان الشارقة لريادة الأعمال مساحة تجمع قادة من قطاعات متنوعة، بما يتيح تبادل تجارب ورؤى عملية قابلة للتطبيق. ويُشكّل المهرجان منصة تُمكّن رواد الأعمال من توسيع آفاقهم، وبناء علاقات ذات قيمة، وتأسيس مشروعات قادرة على المنافسة والاستمرار، انطلاقاً من الشارقة».

وتشمل القائمة الأولية للمتحدثين: الحاصل على بطولة العالم في سباق «فورمولا 1» لأربع مرات، سيباستيان فيتيل، ورائد الأعمال والناشط في حقوق ذوي الإعاقة، غانم المفتاح، إضافة إلى هيذر هاسون، وهي رائدة أعمال وأول امرأة في منصب الرئيس التنفيذي المشارك تقود شركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك.

بدوره، يروي المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «ماز» (Muzz)، شاهزاد يونس، قصة تغيير تخصصه في ريادة الأعمال، وتجربته في الانتقال من العمل في الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى إطلاق تطبيق يساعد المسلمين غير المتزوجين على الزواج، بينما يستعرض الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة التجارة الإلكترونية «سنونو»، المهندس حمد الهاجري، متطلبات إطلاق شركات ناجحة في أسواق تنافسية.

ومن المنتظر أن يحل لاعب كرة السلة العالمي السابق، فاديم فيدوتوف، ضيفاً على فعاليات المهرجان، ليشارك تجربته في تأسيس شركة «بيونيك» Bioniq عام 2029، بهدف ابتكار تركيبة مكملات غذائية فريدة لكل مستخدم.

كما يشهد المهرجان مشاركة آمنة القبيسي، أول متسابقة إماراتية تنافس في بطولات المقعد الأحادي دولياً، بعد انضمامها إلى بطولة «فورمولا 4» الإيطالية، في حين تشارك المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«كوم كيشن كونسلتنسي»، سعاد السركال، خلاصة خبرة تتجاوز عقدين في العلاقات العامة والشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي وتحولات القيادة.

وسيُرحِّب المهرجان بالرئيس التنفيذي لشركة «أورا» المتخصصة في صناعة خاتم «أورا» الذكي، توم هيل، وبمؤسس شركة «كالو» لتكنولوجيا الغذاء، أحمد الراوي، إضافة إلى مؤسسة منصة «فتيات مستثمرات» المعروفة حالياً باسم «أصدقاء مستثمرون»، سِمران كور، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مركز الصحة النفسية للتعلم والتطوير»، كريم إسماعيل.