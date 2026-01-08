«ديوا» تطبّق برمجية نمذجة البيانات الذكية لدعم أنظمة التشغيل

أكّدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مكانتها الريادية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، من خلال ابتكار جديد، تمثّل في برمجية نمذجة البيانات الذكية المرتبطة بأنظمة تقنية التشغيل، بوصفه حلاً ابتكارياً متقدماً لتحليل بيانات أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا)، ودعم اتخاذ القرار التشغيلي القائم على البيانات، بما يُعزّز كفاءة وموثوقية إدارة البنية التحتية الحيوية لقطاع المياه.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، أن الابتكار الجديد حاز براءة اختراع في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن تشغيل البرمجية يجري حالياً ضمن قطاع المياه والأعمال المدنية.

وتعتمد البرمجية على تقنية تعلم الآلة لفهم وتحليل البيانات الصادرة عن أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه، بما يشمل الإنذارات والإشعارات، عبر معالجة البيانات الضخمة وربطها بخوارزميات ذكية، تُمكّن فرق التشغيل من تحديد المشكلات وتشخيصها ومعالجتها بسرعة ودقة، كما تتيح البرمجية إرسال تنبيهات فورية عبر الرسائل النصية القصيرة إلى المعنيين.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يُجسّد تطبيق برمجية نمذجة البيانات الذكية لأنظمة تقنية التشغيل توجهنا نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تحليل البيانات الضخمة، والتعامل الاستباقي مع التحديات التشغيلية، بما يسهم في كفاءة أعلى، واستجابة أسرع، واستدامة طويلة الأمد للخدمات المقدّمة».