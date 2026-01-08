«لَبِّيه».. مبادرة تسهّل المعاملات والإجراءات الضريبية لكبار المواطنين

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة «لَبِّيه»، الهادفة إلى تقديم الدعم والتسهيلات المخصصة للمتعاملين من كبار المواطنين، لتمكينهم من القيام بالمعاملات والإجراءات الضريبية الخاصة بهم بسلاسة ودقة.

وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن تقديم هذه الخدمات يتم عبر مراكز الاتصال ودعم دافعي الضرائب، التي توفر المساندة للخاضعين للضريبة بما يضمن وفاءهم بالتزاماتهم الضريبية بسهولة وبأعلى قدر من الكفاءة في بيئة مشجعة على الامتثال الطوعي.

وأشارت إلى أنه تم في إطار هذه المبادرة، توفير مجموعة من الخدمات المخصصة لكبار المواطنين بما يلبي متطلباتهم وتطلعاتهم، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها في مجال المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في تحسين جودة الحياة في المجتمع.

وأوضحت أن المبادرة توفر مجموعة متنوعة من المميزات المشجعة على الامتثال الضريبي بسهولة ودقة، من بينها خدمة «الخط المباشر» التي يقوم من خلالها فريق متخصص بمكتب دعم دافعي الضرائب، بالرد على جميع الاستفسارات الواردة من كبار المواطنين، ومتابعة طلباتهم بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة، فضلاً عن إعطاء الأولوية لهم عبر مركز الاتصال التابع للهيئة، وخدمة «المسار السريع» في مركز دعم دافعي الضرائب التي تتيح الأولوية لمعالجة طلبات ومعاملات كبار المواطنين وتقديم إرشادات ضريبية مبسطة ومتكاملة، مع ضمان سرعة الإنجاز ومراعاة خصوصيتهم الكاملة.

وأضافت الهيئة أن من بين الخدمات الإلكترونية المقدمة ضمن المبادرة، خدمة «الوصول إلى المستندات إلكترونياً» وإتاحة الاطلاع عليها مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، دون الحاجة لزيارة مركز دعم دافعي الضرائب، كما تقوم الهيئة بتخصيص مجموعة من الفعاليات والبرامج التوعوية لكبار المواطنين تتضمن ورش عمل وجلسات تعريفية مُتنوعة بأساليب وأدوات توعوية تُناسبهم، لتعزيز مستوى الوعي الضريبي لديهم، وتمكينهم من التعامل بكفاءة ودقة مع التشريعات والإجراءات الضريبية والخدمات التي تُقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «أطلقت الهيئة مبادرة (لَبِّيه) في إطار جهودها لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات والتسهيلات المناسبة لكبار المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل مستويات الرعاية لهم، ودعمهم وتحسين جودة حياتهم باعتبارهم مكوناً أساسياً وفاعلاً في المجتمع، ورد الجميل لهم تعبيراً عن التقدير لدورهم وعطائهم المستمر لخدمة المجتمع ونهضة الوطن في جميع المجالات».

وأضاف: «من خلال المبادرة نهدف إلى توفير حلول ضريبية مبتكرة تسهل حصول كبار المواطنين على جميع خدمات الهيئة بآليات تتميز بالوضوح والسرعة والخصوصية، مع مراعاة تقليل الجُهد المبذول خلال رحلة إنجاز المعاملات، حيث توفر المبادرة مساراً خاصاً ومبسطاً للحصول على الخدمات الضريبية للأفراد من كبار المواطنين الذين قد يواجهون صعوبات أو تحديات في التطبيق الدقيق للإجراءات الضريبية، وتتيح المبادرة الدعم والإرشاد والتسهيلات التي تراعي احتياجاتهم وتسهم في إسعادهم عبر تجارب تعامل مريحة».