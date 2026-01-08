سوق السفر العربي يكشف عن برنامج 2026

كشف معرض سوق السفر العربي عن برنامجه الشامل لمؤتمر سوق السفر العربي 2026، لافتاً في بيان إلى أن المعرض سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من الرابع إلى السابع من مايو المقبل.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «تم إعداد برنامج مؤتمرنا لعام 2026 بعناية فائقة، لتوفير توجيه استراتيجي من خلال رؤى مستنيرة يقودها خبراء القطاع»، وسيتناول البرنامج موضوعات القيادة، وتكنولوجيا الفعاليات، والأساليب المبتكرة، ومستقبل الفعاليات المؤثرة والشاملة والمستدامة، إلى جانب استراتيجيات عملية للمخططين والوجهات والموردين العاملين في هذا القطاع سريع النمو.