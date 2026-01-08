غرفة عجمان تطلق مبادرة لتشجيع المصانع على الاستدامة

أطلقت غرفة عجمان، أمس، مبادرة «Eco Smart Industry»، الموجهة إلى أعضائها من المصانع، بهدف تعزيز التوازن البيئي، ودعم التحول نحو ممارسات إنتاجية مستدامة ومتوازنة، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات البيئية، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة وحلول الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الذكية في زيادة الإنتاجية، بما يسهم في الحد من الأثر البيئي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكرت الغرفة، في بيان، أن المبادرة التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الشركات والمصانع، تستهدف في مرحلتها الأولية مشاركة أكثر من 100 مصنع من خلال نافذة إلكترونية تفاعلية تمكن الجهات المشاركة من تبادل أفضل الممارسات والحلول في مجالات الاستدامة، وتحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الموارد وإعادة التدوير وترشيد الطاقة، بجانب رفع مستوى الإلمام بالقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وتسعى الغرفة، من خلال المبادرة، إلى تكريم المنشآت الأكثر التزاماً بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتحقيق التوازن البيئي والسلامة للعاملين.