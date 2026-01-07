بورصة ناسداك دبي تشهد إصدار حقوق اكتتاب بـ658 مليون درهم لـ«ديبا»

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، اليوم عن نجاحها في القيام بدور المستشار المالي ومروج الإصدار لشركة «ديبا بي إل سي» لإتمام صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل بهدف زيادة رأس المال ودعم خطط النمو الاستراتيجية للشركة.

وبموجب هذه الصفقة، تقوم شركة «ديبا»، وهي مجموعة عالمية في مجال حلول الديكور الداخلي والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، بإصدار 2,438,518,519 سهما عاديا جديدا بسعر طرح يبلغ 0.27 درهم إماراتي للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يُحقق هذا الإصدار إجمالي عائدات للشركة تبلغ حوالي 658.4 مليون درهم.

تُعدّ زيادة رأس المال خطوة محورية تُمكن شركة «ديبا» من الاستفادة من فرص النمو في المنطقة، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها .وسيتم استخدام العائدات من زيادة رأس المال لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل المبادرات الهادفة إلى تعزيز العمليات مثل مشاريع تطوير الجديدة، وكذلك مبادرات النمو عبر صفقات الاستحواذ.

وعبّر كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف چي هيرميس، عن سروره بتقديم الخدمات الاستشارية للصفقة التي تعتبر الأولى من نوعها لشركة "ديبا بي إل سي". تطلبت هذه الصفقة اتباع نهج مخصص للهيكلة وإجراء تقييم شامل لاحتياجات الشركة من رأس المال. كما أشار مليكة إلى الدور الذي قامت به إي اف چي هيرميس كمستشار مالي ومروج للإصدار، والذي شمل تحسين خطة العمل وتحديد حجم وتوزيع أولويات استخدام العائدات، بالإضافة إلى هيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة "ديبا".