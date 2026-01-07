رهن قطعة أرض في «نخلة جميرا » بـ 4.25 مليار درهم

سجلت السوق العقارية في دبي، اليوم، رهن قطعة أرض في نخلة جميرا بقيمة 4.25 مليار درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات أن المساحة الإجمالية لقطعة الأرض تبلغ نحو 511.35 ألف قدم مربع، وبسعر 8311.28 درهماً للقدم المربع.

وبلغ إجمالي قيمة معاملات الرهن العقاري نحو 4.31 مليار درهم من خلال 28 معاملة، توزعت بواقع 20 لوحدات سكنية، و 3 معاملات لمبانً، و9 لأراضٍ.

كما بلغ إجمالي مبيعات العقارات نحو 708.9 ملايين درهم عبر تنفيذ 207 معاملات، توزعت بواقع 164 لوحدات سكنية و 30 لمبانٍ و 13 معاملة لأراض.

فيما بلغ إجمالي الهبات 194.92 مليون درهم، من خلال 10 معاملات، توزعت بواقع أربع معاملات لوحدات سكنية، وثلاث لمبانٍ، وثلاث لأراض.

يذكر أن السوق العقارية في دبي اختتمت عام 2025 بتحقيق مبيعات قياسية، تعد الأعلى في تاريخ الإمارة، لتواصل بذلك أداءها الاستثنائي للعام الخامس على التوالي.

وقفزت مبيعات عقارات دبي خلال عام 2025 بنسبة 30.64% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 682.49 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 522.36 مليار درهم في عام 2024.

وسجلت عمليات الرهن العقاري في العام الماضي نحو 179.26 مليار درهم من خلال 50.974 ألف معاملة، فيما بلغت الهبات 57.25 مليار درهم عبر تنفيذ 9556 معاملة.