دبي تستضيف الدورة الخمسين لنهائيات البطولة العالمية للبرمجة في نوفمبر

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف دبي الدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة (ICPC) المسابقة الكبرى على مستوى العالم في هذا المجال، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، استضافة الحدث الدولي لنهائيات الدورة الخمسين من المسابقة العالمية، التي تستقطب سنوياً نحو 12 ألف مدرب يشرفون على حوالي 63 ألف طالب يمثلون نحو 3,500 جامعة من 93 دولة حول العالم، وذلك في إطار دورها الريادي في دعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر غرف دبي، بمشاركة سعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور وليام باوتشر، الرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ICPC.

تسريع نقل المعرفة

وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن بناء منظومة رقمية متكاملة معززة بسياسات مستقبلية وتدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتستثمر في تطوير رأس المال البشري عالي الكفاءة لتمكين جيل جديد من القيادات الرقمية القادرة على صياغة حلول تقنية ذات أثر عالمي، يمثل محوراً في رؤى دولة الإمارات وإمارة دبي المستقبلية، وعنصراً أساسياً في توجهاتها لتسريع نقل المعرفة من المستوى الأكاديمي إلى المستوى التطبيقي.

وقال إن استضافة نهائيات الدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة تعكس مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ومنصة جاذبة للعقول والمبدعين في المجالات الرقمية من مختلف دول العالم، وتشكل استثماراً طويل الأمد في الاقتصاد المعرفي يدعم تسريع نقل المعرفة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز تنافسية دبي ضمن منظومة الاقتصادات الرقمية الأكثر تقدماً وتأثيراً عالمياً.

منصة عالمية جاذبة للعقول والمبدعين

من جهته، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "إن شراكة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع البطولة العالمية للبرمجة (ICPC)، تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية والمهنية؛ حيث تجمع البطولة أفضل المواهب الطلابية مع شركاء تقنيين رائدين على مستوى العالم، مما يوفر منصة للتعاون والتعلم ورسم مسارات مهنية مستقبلية واعدة. وتعزز استضافة دبي لهذا الحدث البارز جهود الغرفة لتطوير بيئة مستقبلية مبتكرة تُمكّن ازدهار المواهب والأفكار".

وقال والدكتور وليام باوتشر، الرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ICPC : ""تمثل الدورة الخمسون من نهائيات البطولة العالمية للبرمجة (ICPC) محطة نحتفي من خلالها بتاريخ البطولة ونستشرف مستقبلها، إذ تجمع نخبة من المواهب المتميزة إلى جانب خريجيها وشركائها، للإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التطور الرقمي العالمي؛ حيث تضطلع هذه الكفاءات بدور محوري في ابتكار أنظمة وحلول تُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في مجتمعاتها".

وأعرب عن شكره لدبي على شراكتها الإيجابية في استقطاب هذه الطاقات الاستثنائية وتسليط الضوء عالمياً على أهمية الاستثمار في تمكين الكفاءات القادرة على بناء منظومات مستدامة تدعم الازدهار.

8 بطولات ... تحدّيات.. أنشطة

وتشمل البطولة التي تقام بدعم من الرعاة الدائمين للمسابقة، ومنهم "هواوي"، و"جيت برينز"، و"جوجل"، و"أوبن إيه آي"، و"جين ستريت"، و"جامب تريدينغ"، و"سيتادل"، و"ريفولوت"، و"ألبر بلانك"،وغيره، سلسلة من المسابقات الإقليمية التي تُختتم بثمانِ بطولات إقليمية يتأهل الفائزون فيها إلى نهائيات البطولة العالمية للبرمجة، حيث تستضيف دبي نخبة فرق الجامعات العالمية من خبراء حل المسائل البرمجية للتنافس في البطولة العالمية للبرمجة 2026.

وتُعدّ نهائيات البطولة المحطة الختامية في موسمها العالمي، حيث تتنافس على لقب البطولة أفضل الفرق الطلابية من جميع أنحاء العالم، يشاركون على مدار خمسة أيام في تحدّيات عملية، وأنشطة متنوعة وصولاً إلى المسابقة النهائية التي تستمر لخمس ساعات.

93 دولة



ويتنافس في هذه المرحلة أكثر من 130 فريقاً من نخبة المبرمجين، من بين 63,000 طالب يمثلون أكثر من 3,350 جامعة من 93 دولة من بينها جامعات في دولة الإمارات، حيث ستواجه الفرق التي يضم كل منها ثلاثة مشاركين، سلسلة من المسائل والتحديات والخوارزميات المعقدة لحل أكبر عدد منها بأقصر وقت ممكن، ضمن اختبار يجمع بين الذكاء البرمجي والابتكار والعمل الجماعي والقدرة على الأداء تحت الضغط العالي.

البطولة العالمية للبرمجة (ICPC)

ومنذ انطلاقها عام 1970، رسّخت البطولة العالمية للبرمجة (ICPC) مكانتها كأحد أهم روافد المواهب في قطاع التكنولوجيا العالمي، مع شبكة خريجين تضم أكثر من 500 ألف مبرمج ومهندس حول العالم، إذ يعتبر خريجو المسابقة من أكثر الكفاءات طلباً لدى شركات التكنولوجيا في العالم، ويتولى العديد من المتأهلين للنهائيات مناصب مرموقة في شركات تكنولوجيا عالمية ومؤسسات بحثية رائدة.

ويوفر هذا الحدث منصةً ملهمةً للطلاب في دولة الإمارات والمنطقة تحفزهم على التوجه نحو علوم الحاسوب، وتشجع الجامعات المحلية على توسيع مشاركتها في المنافسات الوطنية والإقليمية للبطولة، في الوقت ذاته سيفتح الحدث آفاقاً واسعة للتواصل بين الشركات وبناء شراكات مستدامة بين الشركات التكنولوجية العالمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظومة الابتكار في دبي، بما ينسجم مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز دورها كمركز عالمي للاستثمار والمواهب والابتكار.