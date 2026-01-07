«لايت هاوس»: ارتفاع كبير في الطلب السياحي على دبي بداية العام الجديد

أظهرت بيانات شركة «لايت هاوس - أو تي إيه»، المتخصصة في بيانات قطاع السياحة والسفر، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على دبي كوجهة للزيارة والسياحة في بداية العام الجديد، وذلك مع ارتفاع عمليات البحث عن الإقامات الفندقية ورحلات الطيران إلى الإمارة، بنسبة 15% و6% لكل منهما على التوالي.

ووفقاً لبيانات الشركة، للأسبوع الأخير من ديسمبر 2025، مقارنة بالأسبوع الأول من عام 2026، استناداً إلى قاعدة بياناتها العالمية، استحوذت المملكة المتحدة على نحو 21% من إجمالي عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي، تلتها كل من ألمانيا والهند بنسبة 9% لكل منهما، فيما استحوذت إيطاليا على نسبة 7%، وفرنسا على 5%.

وأظهرت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه بالنسبة لعمليات البحث عن إقامات فندقية في دبي، فإن المملكة المتحدة والهند جاءتا في الصدارة بنسبة بلغت 15% و13% لكل منهما، تلتهما السوق الإماراتية بنسبة 7% من حجم عمليات البحث، وألمانيا وأميركا بنسبة 5% و6% على التوالي.

وبحسب البيانات، يواصل الطلب السياحي على دبي ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستويات ذروة قوية في الأسبوع الذي يبدأ من 26 يناير الجاري، وكذلك في الأسبوع الذي يبدأ من التاسع من فبراير المقبل.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تسجيل السوق الفندقية في الإمارة أداءً قوياً في ستة مؤشرات، خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، شملت أعداد السياح الدوليين، ومتوسط العائد على الغرفة، ومتوسط السعر اليومي، ومعدل الإشغال العام، وعدد الليالي الفندقية، فضلاً عن متوسط الإقامة للسائح الواحد بالنظر إلى إجمالي الأعداد.

وارتفعت أعداد الزوّار الدوليين، خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2025، بنسبة بلغت نحو 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتصل إلى 17.55 مليون سائح دولي في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2025.

كما ارتفع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي بنسبة 7% ليصل إلى 557 درهماً بنهاية نوفمبر 2025، فيما نما متوسط العائدات من الغرف المتوافرة بنسبة 10% إلى 448 درهماً. بدوره سجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 80.4% خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2025، مقابل 78% في الفترة ذاتها من عام 2024.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي بنهاية نوفمبر الماضي 3.7 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، وسجل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) نمواً بلغت نسبته نحو 4%، ليصل إلى نحو 40.85 مليون ليلة.

