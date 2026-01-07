القطاع الخاص الإماراتي يختتم 2025 بنمو قوي

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات توسعاً قوياً في مستويات النشاط على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في ديسمبر 2025، حيث لم يكن معدل النمو بعيداً عن المستوى المرتفع الذي شهده في نوفمبر السابق، مع تسليط الشركات الضوء على تلقي طلبات جديدة من المتعاملين، وتحسن ظروف السوق، والسياسات المحلية الداعمة.

وسجل المؤشر، التابع لشركة «إس آند بي غلوبال»، 54.2 نقطة في ديسمبر، منخفضاً من 54.8 نقطة خلال نوفمبر، وكان المؤشر متوافقاً بشكل وثيق مع متوسطه طويل الأجل 54.3 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.

وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط الإبلاغ عن زيادة ملحوظة في مستوى النشاط مع نهاية عام 2025، حيث أفاد أكثر من ربع الشركات التي شملتها دراسة المؤشر (27 شركة) عن زيادات شهرية في الإنتاج، وأرجعت الشركات نمو النشاط إلى ارتفاع مستوى الطلبات الجديدة، والذي ارتبط بتحسن أوضاع السوق، والسياسات الحكومية، وزيادة أعداد المتعاملين إلى جانب تنامي الطلب من الأسواق الدولية.

وبالنظر إلى عام 2026، ظلت توقعات الشركات إيجابية بشكل عام، وأعربت الشركات المشاركة في الدراسة عن تفاؤلها بشأن اتجاهات الطلب واستثمارات الأعمال.

إلى ذلك، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي، تحسناً قوياً آخر في ظروف التشغيل خلال الشهر الأخير من عام 2025، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس 54.3 نقطة، وارتفعت مستويات الإنتاج على مستوى القطاع، بأسرع وتيرة منذ مارس 2024، وجاءت عمليات التوسع مرتبطة بزيادة ملحوظة في حجم الأعمال الجديدة، فيما أظهرت الشركات أنها قادرة على توسيع نشاطها.

وقال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، ديفد أوين: «اختتم القطاع غير المنتج للنفط في دولة الإمارات عام 2025 بانتعاش قوي في ختام عام اتسم بنمو قوي في أوضاع الأعمال، وإن كان بوتيرة أقل حدة نسبياً».

وأضاف: «من الإيجابيات أن الشركات أنهت العام بتحقيق اثنين من أفضل أشهر نمو النشاط، حيث أظهرت بيانات الدراسة أن وتيرة نمو المبيعات تسارعت بشكل ملحوظ مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في أغسطس، واستمدت الشركات قدراً من التفاؤل من مؤشرات على ارتفاع إنفاق المستهلكين، وتنامي النشاط السياحي، وزيادة اعتماد التكنولوجيا، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة».

. مستويات الإنتاج في دبي ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مارس 2024.